Sera Tokdemir Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’nın konuğu oldu. Programın takipçileri tarafından merak edilen Sera Tokdemir, internette sıklıkla aratılıyor. Peki, Sera Tokdemir kimdir? İşte Sera Tokdemir hakkındaki detaylar…

SERA TOKDEMİR KİMDİR?

Sera Tokdemir, 11 Nisan 1981 tarihinde Mersin'de doğmuştur. Babası yarış atı yetiştiricisidir. Sera Tokdemir küçüklüğünüzden beri atlarla büyümüştür ve 3 tane yarış atı vardır. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu’ndan mezun oldu. Okul yıllarında tiyatro grubuna dahil olarak, okulun sahnelediği bir çok oyunda yer aldı. Zirve Sanat Merkezinde Tiyatro, Şan, Diksiyon Eğitmi alarak oyunculuk hayatına başladı. 2009 yılında Plato Film Okulunda Ayla Algan yönetiminde Oyuncu Yönetimi, Beden Dili, Dublaj, Sinema-Dizi-Reklam Oyunculuğu Eğitimi aldı.

Sinema, dizi, reklam ve klip çalışmalarında yer aldı. Üniversite biter bitmez 2003 yılında evlendi, Boran adında bir çocuk sahibi oldu ve boşandı. Boşandığı eşi kaleci Göksel Gencer 24 Ocak 2019’da evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Sera Tokdemir sosyal medya hesabından eski eşinin arkasından yazdığı duygusal veda ile gündem olmuştu.

Önümüzdeki günlerde klip çekimlerine hazırlanan Sera Tokdemir Serdar Ortaç ve Ajda Pekkan'ın sözlerini yazdığı şarkıları çok yakında hayranlarıyla buluşacak.

KLİP ÇALIŞMALARI

2009 - Mustafa Ceceli-Limon Çiçekleri

2010 - Yaşar & Yıldız Usmonova-Seni Severdim

TİYATRO

2013 - Arap Saçı

2009 - 2010 - Elbiseler Fora

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2014 - Kertenkele (Zehra) (TV Dizisi)

2014 - Analı Oğullu (Lal) (TV Dizisi)

2013 - Yüksek Giriş (Ece) (TV Dizisi)

2013 - Su ve Ateş (Sinema Filmi)

2013 - Ben de Özledim (TV Dizisi)

2012 - Bana Bir Soygun Yaz (Papatya) (Sinema Filmi)

2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (Zeliha Bakırcı) (TV Dizisi)

2010 - Çakallarla Dans (Sinema Filmi)

2010 - 2012 - Kanıt (Zeynep) (TV Dizisi)

2009 - Kapalı Çarşı (Melek) (TV Dizisi)

2009 - Hırçın Kız Kadife (Sibel) (TV Filmi)

2009 - Ey Aşk Nerdesin (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2009 - Aşk Geliyorum Demez (Şebnem) (Sinema Filmi)

2009 - İstanbul Çocukları (Ceren) (TV Dizisi)



