Seray Kaya kimdir? Seray Kaya kaç yaşında?

Elmalı'daki skandal cinsel istismar olayının sosyal medyada giderek yayılmasının ardından oyuncu Seray Kaya, kendisinin de cinsel istismara uğradığını açıkladı. Seray, konuyla ilgili sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

İşte oyuncunun o paylaşımı:

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise yıllarında bir güzellik merkezinde makyöz olarak hem çalışmış hemde eğitimini sürdürmüştür. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitim alan Seray Kaya, ilk kez 2012 yılında yayınlanan Huzur Sokağı isimli dizide canlandırdığı Rezzan karakteri ile kameraların karşısına geçti.

Birçok ünlü markanın reklam yüzü de olan Seray Kaya, bugüne kadar Evli ve Öfkeli, Rengarenk, Kocamın Ailesi gibi dizilerde rol almıştır.

SERAY KAYA'NIN OYNADIĞI DİZİLER

2017 – Kadın (Şirin) (TV Dizisi)

2016 – Gülümse Yeter (Gül) (TV Dizisi)

2015 – Evli ve Öfkeli (TV Dizisi)

2014 – 2015 – Kocamın Ailesi (Miray) (TV Dizisi)

2012 – Huzur Sokağı (TV Dizisi) 2012

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