Şerbetli badem tatlısı tarifi: Şerbetli badem tatlısı nasıl yapılır?
Şerbetli tatlı sevenlerin oldukça beğeneceği bir tatlı olan şerbetli badem tatlısı yapımı oldukça pratik bir tariftir. Sevdiklerinize şık sunumlar eşliğinde rahatlıkla ikram edebileceğiniz ve yiyenlerin tadına bayılacağı şerbetli badem tatlısı nasıl yapılır merak ediyorsanız yada şerbetli badem tatlısı tarifi arıyorsanız "şerbetli badem tatlısı tarifi, şerbetli badem tatlısı nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
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Şerbetli badem tatlısı tarifi
Şerbetli badem tatlısı malzemeleri
Şerbetli badem tatlısı hamuru için:
- 60 gram oda sıcaklığında tereyağ
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilya
- Yarım paket kabartma tozu
- 2 + 1/4 su bardağı un
Şerbetli badem tatlısı süslemek için:
- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi
Şerbetli badem tatlısı şerbeti için:
- 1,5 su bardağı toz şeker
- 2 su bardağı su
- 1 - 2 damla limon suyu
Şerbetli badem tatlısı üzeri için:
- Yarım çay bardağı irmik
Şerbetli badem tatlısı yapılışı
Öncelikle şerbeti hazırlıyoruz. Tencereye şeker ve suyu koyup karıştırın. Kaynayana kadar karıştırma işlemine devam edin. Kaynayan şerbete limon suyu ekleyip altını kapatın ve soğuması için kenara alın.
Hamuru yapmak için bütün hamur malzemelerini bir kaba koyun ve iyice yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde etmiş olacağız. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip ceviz büyüklüğünde kopardığınız hamurları şekil vererek tepsiye yerleştirin. Şekil verme işlemi bitince hamurların ortasına bıçağın tersiyle çok derin olmayacak şeklide yarıklar açın. 180 derece fırında tatlıların üstü kızarana kadar pişirin.
Tatlıların üstü kızarınca 1 - 2 dakika bekletin ve başka tepsiye aktarın. Tatlılar sıcakken üzerine soğumuş şerbeti gezdirin ve çekmesini bekleyin. Şerbeti çekip soğuyan tatlıları süsleyip servis edebilirsiniz.
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