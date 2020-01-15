Şerbetli badem tatlısı tarifi: Şerbetli badem tatlısı nasıl yapılır?

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Şerbetli badem tatlısı tarifi

Şerbetli badem tatlısı malzemeleri

Şerbetli badem tatlısı hamuru için:

- 60 gram oda sıcaklığında tereyağ

- Yarım çay bardağı zeytinyağı

- 1 adet yumurta

- 1 paket vanilya

- Yarım paket kabartma tozu

- 2 + 1/4 su bardağı un

Şerbetli badem tatlısı süslemek için:

- 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

Şerbetli badem tatlısı şerbeti için:

- 1,5 su bardağı toz şeker

- 2 su bardağı su

- 1 - 2 damla limon suyu

Şerbetli badem tatlısı üzeri için:

- Yarım çay bardağı irmik

Şerbetli badem tatlısı yapılışı

Öncelikle şerbeti hazırlıyoruz. Tencereye şeker ve suyu koyup karıştırın. Kaynayana kadar karıştırma işlemine devam edin. Kaynayan şerbete limon suyu ekleyip altını kapatın ve soğuması için kenara alın.

Hamuru yapmak için bütün hamur malzemelerini bir kaba koyun ve iyice yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde etmiş olacağız. Fırın tepsisine pişirme kağıdı serip ceviz büyüklüğünde kopardığınız hamurları şekil vererek tepsiye yerleştirin. Şekil verme işlemi bitince hamurların ortasına bıçağın tersiyle çok derin olmayacak şeklide yarıklar açın. 180 derece fırında tatlıların üstü kızarana kadar pişirin.

Tatlıların üstü kızarınca 1 - 2 dakika bekletin ve başka tepsiye aktarın. Tatlılar sıcakken üzerine soğumuş şerbeti gezdirin ve çekmesini bekleyin. Şerbeti çekip soğuyan tatlıları süsleyip servis edebilirsiniz.

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