Serçe kuşunun özellikleri nelerdir?

Serçe kuşu türlerinin çoğunun hareketsiz alışkanlıklarına bağlı kısa, yuvarlak kanatlara sahiptir.

Sarının hakim olduğu birkaç tür dışında tüyleri çok göze çarpmıyor. Yetişkin erkeğin tüyleri ayıktır, ancak ona yakından baktığınızda oldukça renklidir.

14.5cm bir serçenin boyutudur. Silüeti açısından oldukça güçlü ve konik gagası karakteristik olan tıknaz bir kuştur. Erkek ve dişi arasında belirgin bir dimorfizm vardır. Birincisi, gri tacın tepesi, siyah bir önlük, rengarenk siyah ve kahverengi / kırmızı bir sırt ve kanatlar ve gri bir göbekleriyle dikkat çeker. Dişi ise daha donuktur, ancak gagası genellikle erkeğinkinden daha hafiftir ve çoğu zaman dikkat çekici net bir kaşı vardır.

Serçe kuşu nerde yaşar?

İnsan faaliyetinin olduğu yerde iyi bir şekilde mevcut olan bu, genellikle tüm ornitoloji meraklıları için ampirik bir standarttır. Tüm yeni yetişmekte olan doğa bilimciler ve etologlar için mükemmel bir gözlem konusu oluştursa da, Büyük Britanya yine de onu 2002'de en çok tehdit altındaki türlerin kırmızı listesine kaydettirdi.

Kararlı bir şekilde girişken, bir serçe asla yalnız değildir. Kentsel yerlerde en çok uçarken ve yiyecek ararken zıplarken görülürler. Bahçelerde, çitlerde ve daha az kentsel veya kırsal alanlarda, genellikle ajite edilenler gruplardır. Gürültülü oldukları ve fark edilmedikleri biliniyor. Oldukça alçaktan uçarlar.

Serçe kuşu nasıl beslenir ve avlanır?

Türün antropofilik olduğu söyleniyor, yani varlığını insanların yaşadığı çevrenin kısıtlamalarına uyarladı. Bu nedenle, türler tüm Avrupa'da ve Asya'nın büyük bir bölümünde yaygındır. Türler kasıtlı olarak veya yanlışlıkla Amerika'nın büyük bir bölümünde, Güney Afrika, Avustralya ve İzlanda'da tanıtıldı. Hatta bazı çalışmalar dünyanın hemen her yerinde görülebilen bir türden bile bahsediyor. Her şeyle rahatlıkla beslenirler.

Tüm yıl boyunca ve altı çizilecek kadar nadirdir, kesinlikle şehir sakinlerinin kentsel alanların dışında yaşayanlara göre daha kolay görebileceği bir kuştur. Ama nerede olursanız olun, onu aradığınızda kesinlikle bulacağınızdan emin olabilirsiniz. İnsanların verdikleri kırıntılarla beslenirler.

Güçlü gagasının şeklinden de anlaşılacağı gibi, serçe esas olarak tohum yiyor, ancak aynı zamanda çilek ve tomurcuklarla da beslenebilir. Yıla bağlı olarak, bahçe besleme istasyonlarında yaygın olabilir ve yağ toplarına saldırabilir. Ancak konulan ekmeği daha çok yer. Yaz aylarında, civcivlerinin gelişimi için gerekli olan birkaç küçük böcek aramak için diyetini çeşitlendirir.

Serçe eti yenebilirdir. Üremeleri de dikkat çekicidir. Kuluçka süresi, civcivlerin gelişme süresi (12 ila 18 gün) gibi son derece kısadır. Erkekler Şubat ayından itibaren toprak sahibi olmaya başlar ve geçen yılki yuvalarını yeniden kullanmaktan çekinmezler. Aynı şekilde, çiftler genellikle sadakat gösterirler.

Tohumlara ve genç sürgünlere düşkün olan serçe, bir bahçede her zaman hoş karşılanmaz. Meyve bahçelerindeki meyveler gibi yeni ekilen tohumları yer. Öte yandan, yaprak bitlerine düşkün olan serçe, bu zararlılardan bahçeyi atmak için faydalıdır.

Ev serçesi yerde çevik bir şekilde hareket eder ve yiyecek için hızla zıplayır. Ayrıca aktif arayışlardan sonra uçuş halindeki böcekleri de yakalar. Olası avcılara karşı birbirlerini korumak için gruplar halinde beslenirler. Nadiren yalnız bir kuştur. Üreme mevsimi boyunca bile, bu tür sokulgan kalır. Ayrıca sonbahar ve kış aylarında da önemli birlikler oluşturur.



