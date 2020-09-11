Serdar Bilgili ile Amerikalı emlak kralı Michael Shvo hem yakın dost hem de 2018’den bu yana ortaktı. Alman Deutsche Finans ile birlikte New York, California ve Miami’de yaptıkları gayrimenkul yatırımları 3.5 milyar doları aşmıştı. Ancak ortakların arası bir süre önce bozuldu. Mahkemelik oldular.

Ticari kavganın nedeni üzerine şu iddialar ortaya atıldı:

1) Michael Shvo’nun avukatı “Serdar Bilgili, ‘Big Red’ binasına ortak olamadı diye sıkıntı çıkardı” dedi.

2) Bilgili, ABD’li ortağının şirket parasını lüks harcamaları için kullandığını öne sürdü.

Michael Shvo, Deutsche Finans ile ABDChicago’daki 44 katlı ‘Big Red’ binasını 370 milyon dolara almıştı.

Davadan vazgeçmiyor

Serdar Bilgili’nin dava açmasında Amerikan basınında yer alan haberler de etkili oldu. Bir haberde şöyle bir iddia vardı: “Michael Shvo, özel jet kiralamak da dahil birçok kez ortak fonu kendisi için gizlice kullandı. Sadece 2019’da, 6.4 milyon dolar harcadı.” Bu harcamaları öğrenen Bilgili, denetim talep etti. Shvo buna karşı çıktı. Davasından vazgeçmeyen Bilgili geçen ay New York Eyalet Mahkemesi’ne başvurup denetim talebini yineledi. Ve davasını bir üst mahkemeye taşıdı. Amerikan basını da 3.5 milyar dolarlık kapışmayı yakından takip ediyor.



