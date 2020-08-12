Magazin Serdar Ortaç akılları karıştırdı

Serdar Ortaç akılları karıştırdı

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Serdar Ortaç akılları karıştırdı

Bebek’te bisiklet kullanırken görüntülenen Serdar Ortaç, Chloe Loughnan’ı özlediğini, Seçil Gür’ü ise çok sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı. Umut ÜNVER / POSTA

12 Ağustos 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç önceki gün Bebek’te bisiklet kullanırken görüntülendi. Yüksek sesle arabesk müzik dinliyordu. “Niye böyle acıklı şarkılar tercih ediyorsunuz, yine mi mutsuzsunuz?” sorusuna “Bana göre gerçek müzik, sanat bu” dedi. Bir yıl önce boşandığı Chloe Loughnan’ı özlediğini, 5 ay sonra yeniden döndüğü Seçil Gür’ü ise çok sevdiğini söyleyerek kafaları karıştırdı.

Rahatsız oldular

Sosyal medya kullanıcıları Serdar Ortaç’ın eski eş Chloe Loughnan ile yeni sevgilisi Seçil Gür’ü yorumlarıyla rahat bırakmıyor. Ancak her ikisi de karşılaştırılmaktan rahatsız. Yorumları siliyorlar.

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