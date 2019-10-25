Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı
Serdar Ortaç ile İrlandalı model Chloe Loughnan ile 2014 yılında nikah masasına oturmuş, 9 Ağustos'ta ise anlaşmalı olarak boşanmıştı
Ayrılıktan 2 ay sonra Serdar Ortaç'tan şaşırtan bir hamle geldi. Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı.
'Evliliğinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşamayacak'
Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programının haberine göre; Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile evli kaldığı dönem ve evliliğinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşamayacak.
Yasağa uymazsa 100 bin TL ödeyecek
Genç model, yasağı delerse 100 bin TL ödeyecek. Aynı şartlar Serdar Ortaç için de geçerli olacak. Serdar Ortaç da veriği röportajlarda Chloe ile evliliğinden bahsetmeyecek.
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