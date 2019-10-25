Ayrılıktan 2 ay sonra Serdar Ortaç'tan şaşırtan bir hamle geldi. Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı.

'Evliliğinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşamayacak'

Kanal D'de yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programının haberine göre; Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile evli kaldığı dönem ve evliliğinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşamayacak.

Yasağa uymazsa 100 bin TL ödeyecek

Genç model, yasağı delerse 100 bin TL ödeyecek. Aynı şartlar Serdar Ortaç için de geçerli olacak. Serdar Ortaç da veriği röportajlarda Chloe ile evliliğinden bahsetmeyecek.





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