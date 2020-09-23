Serdar Ortaç, eski eşi Chloe’nin “nafaka ödemiyor” sözlerine yanıt verdi
Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Ataşehir Watergarden'daki Muamma'da sahne aldı. Sahne öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Serdar Ortaç çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çekti. Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'a nafaka ödemediğini doğruladı. İşte ünlü sanatçının flaş açıklamaları...
23 Eylül 2020, Çarşamba 13:29 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç, eski eşi Chloe’nin “nafaka ödemiyor” sözlerine yanıt verdi:
- Kız bu konuda çok haklı. Birinciyi ödeyemedim, sabretti. İkinciyi ödeyemedim sustu. Üçüncü, dördüncü derken hep sustu. Sonra mesaj attı. ‘Serdar burada aç mı kalayım? Burada ihtiyaçlarım oluyor" yazmış.
- Özür diledim. Şimdi biraz toparladım, toparladıkça gönderiyorum. Ama tabi daha çok borcum var.
'Canımı mı alacak?'
- Devlete vergi borcum var. Yapılandırmaya alacaklar. Halkbank'a borcum var, onları da yapılandıracaklar. Canımı mı alacak? Başka çaremiz yok. Çalışacağız, insanları eğlendireceğiz, kazanıp ödeyeceğiz.
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