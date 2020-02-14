Serdar Ortaç, eski eşinin sevgilisini duyunca üzüldü

Serdar Ortaç’ın geçen ağustosta boşandığı İrlandalı manken Chloe Loughnan tekstilci Kaan Kalyon ile aşk yaşamaya başladı. Kanal D’deki 2.Sayfa’nın haberine göre; çift son bir ay içinde iki kez Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’da hayli samimi şekilde eğlendi. Görüntü vermemek için kulüpten ayrı çıktılar. Serdar Ortaç “Eşinizin yeni ilişkisinden haberdar mısınız?” sorusuna cevap vermekten kaçındı. Geçtiğimiz günlerde görüntülendiği şarkıcı Seçil Gür hakkında konuşmak istedi. Popçu “Birlikte olup olmadığımızı onunla beraberken cevaplasak iyi olur. Şu an her şey güzel, yarın yine birlikteyiz. Kimyamız tuttu. Benden bilgili bir kadın. Bu da çok hoşuma gidiyor. Aynı şeyleri, aynı dili konuşunca çok daha iyi oluyormuş, öğrendim.”

Her şeyi duydu

Serdar Ortaç 3 hafta önce verdiği röportajda eski eşi Chloe’yi unutamadığını hissettiren açıklamalar yapmış, “O eski hanımım. Her şey ona helal olsun. Chloe’ye ithafen ‘Söyle Ona Rahat Etsin’ diye şarkı yazdım” demişti. Chloe “Bana şarkımı yapmış? Haberim yok. Görüşmüyoruz, bir daha dönmek söz konusu değil” açıklamasıyla popçuyu üzmüştü. Bir iddiaya göre; Serdar Ortaç, Chloe Loughnan’ın, Kaan Kalyon ile aşk yaşadığını yakın çevresinden duydu. Nispet olsun diye de Seçil Gür ile görüntü verdi. Aralarında bir aşk varmış gibi açıklamalar yaptı. Serdar Ortaç “Seçil ile aynı dili konuşmak iyi oluyor” diyerek ingilizce anlaştığı Chloe’ye laf attı.

Seçil Gür'den açıklama

Seçil Gür de konuyla ilgili Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'a konuştu. Çıkan haberlere açıklık getirdi. Gür, “Bu aşk için PR yakıştırması yapıyorlar” sözlerine şöyle yanıt verdi:

Böyle bir şey söz konusu değil. Öyle yorumlanacak belki ama buna ihtiyacım yok. Yaşam kalitesi yüksek biriyim.