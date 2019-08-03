Beyşehir Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası 15. Göl Festivali'nde hayranlarıyla buluşan pop müzik sanatçısı Sertar Ortaç, konser programında buluştuğu hayranlarını sevilen şarkılarıyla eğlendirdi.

Sevenlerinin de şarkılarına eşlik ettiği Serdar Ortaç, zaman zaman konserine koltuk üzerinde oturarak devam etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Serdar Ortaç, 90’lı yıllara damga vuran şarkılarını da seslendirerek izleyenlere nostaljik bir gece yaşattı.

'ARTIK SADECE HANIMA AİTSİN, ONA GÖRE EVLENECEKSİN'

Sahnede konuşan Serdar Ortaç, kendisinin 45 yaşında evlendiğini hatırlatarak, “Başka kimseye ‘canım, cicim, bebeğim’ diyemiyorsun. Artık sadece hanımına aitsin, ona göre evleneceksin. Ben 45 sene bekledim, sonunda hayatımın aşkını buldum. Biraz geç oldu. Abi sakın sen o kadar bekleme, en fazla 25, hadi 27 diyelim. Evlilik normal bir şey değil kızlar, yani iki tane deli olmanız lazım” dedi.