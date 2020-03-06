Serdar Ortaç, 2014’te evlendiği Chloe Loughnan’dan geçen ağustosta boşanmıştı. Yalnızlığı fazla uzun sürmemiş, üç hafta önce meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Yakın çevresine “Seçil yanımdayken kendimi çok huzurlu hissediyorum. Müthiş bir enerjisi var, bana iyi geliyor” diyen Serdar Ortaç’a sevgilisinin ailesinden onay çıktı. Seçil Gür önceki akşam babası ile Nişantaşı City’s’deydi.

Annesiyle tanıştıracak

Popçu, “Babam her şeyden haberdar. Zaten ailemden gizli saklı bir şey yapmam. Henüz karşılaşmadılar ama babam ilişkimize onay verdi” diye konuştu. Kısa süre içinde bir araya geleceklerini ima etti. Serdar Ortaç da “Yeni ilacım” dediği sevgilisi Seçil Gür’ü annesi Nesrin Ortaç ile tanıştıracak.