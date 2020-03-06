Magazin Serdar Ortaç ile Seçil Gür'ün aşkına babadan onay çıktı

Serdar Ortaç ile Seçil Gür'ün aşkına babadan onay çıktı

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Serdar Ortaç ile Seçil Gür'ün aşkına babadan onay çıktı

Serdar Ortaç'ın 3 haftadır birlikte olduğu Seçil Gür'ün ailesinden onay çıktı. Serdar Ortaç da yakın zamanda sevgilisini annesiyle tanıştıracak. Ali KESER / POSTA

06 Mart 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç, 2014’te evlendiği Chloe Loughnan’dan geçen ağustosta boşanmıştı. Yalnızlığı fazla uzun sürmemiş, üç hafta önce meslektaşı Seçil Gür ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Yakın çevresine “Seçil yanımdayken kendimi çok huzurlu hissediyorum. Müthiş bir enerjisi var, bana iyi geliyor” diyen Serdar Ortaç’a sevgilisinin ailesinden onay çıktı. Seçil Gür önceki akşam babası ile Nişantaşı City’s’deydi.

Annesiyle tanıştıracak

Popçu, “Babam her şeyden haberdar. Zaten ailemden gizli saklı bir şey yapmam. Henüz karşılaşmadılar ama babam ilişkimize onay verdi” diye konuştu. Kısa süre içinde bir araya geleceklerini ima etti. Serdar Ortaç da “Yeni ilacım” dediği sevgilisi Seçil Gür’ü annesi Nesrin Ortaç ile tanıştıracak.

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