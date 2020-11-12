Serdar Ortaç: Meksikalı model yüzünden başım derde girdi

Serdar Ortaç önceki gün sevgilisi Seçil Gür ile İstinye Park’taydı. 1997’de ‘Loca Para Amar’ adlı İspanyolca bir albüm çıkaran popçu, konuya dair sorulara şu yanıtı verdi:

Önce hapis, sonra bedelli

“O günlerde ünlü olmak için Meksika’ya gitmiştim. Havaalanında meşrubat reklamında oynayan bir modelin fotoğrağını gördüm, çok beğendim. Yönetmene ‘Bu kızı getirir misiniz? Klipte oynasın’ dedim. Buldu getirdi, aşık oldum.

6 ay kızın peşinde koşturmaktan orada kaldım, dönmedim. Türkiye’ye 1998’de bir geldim; 3 ay hapiste yattım. Ne gelirse insanın başına kızdan gelir. Şimdi çok şükür; Seçilim var. Çok seviyorum onu. Başımı hiç derde sokmaz.” Serdar Ortaç askerliğini 2000’de bedelli olarak yaptı.