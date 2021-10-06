Magazin 'Serdar Ortaç öldü' haberi gündem oldu

'Serdar Ortaç öldü' haberi gündem oldu

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'Serdar Ortaç öldü' haberi gündem oldu

Sosyal medya "Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti" haberleriyle sarsıldı. Çıkan haberler üzerine ünlü sanatçı Serdar Ortaç'tan açıklama geldi.

06 Ekim 2021, Çarşamba 00:46 Son Güncelleme:
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Sosyal medya birçok hesapta yayılan “Serdar Ortaç öldü” haberleriyle çalkalandı. Çıkan yalan haberler sonrasında Serdar Ortaç’tan da açıklama gecikmedi.

Daha önce bir çok ünlü ismin yalan ölüm haberlerinin yayıldığı sosyal medyada bu sefer de Serdar Ortaç’ın ölüm haberleri yayıldı.

“Sanat camiasının acı günü. Serdar Ortaç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti” haberleri kısa sürede gündem oldu.

Çıkan haberler karşısında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç da açıklama yapmak zorunda kaldı.

Serdar Ortaç kendi sosyal medya hesabından çıkan haberleri yayınlayarak “Yanlış haberdir” notunu düştü.

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