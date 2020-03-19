Magazin Serdar Ortaç öpmek istedi, Saba Tümer çıldırdı!

Serdar Ortaç öpmek istedi, Saba Tümer çıldırdı!

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Serdar Ortaç öpmek istedi, Saba Tümer çıldırdı!

Yürüyüşe çıkan Serdar ortaç yolda Saba Tümer'le karşılaşınca sarılıp öpmek istedi ancak Tümer, koronavirüs önlemleri doğrultusunda temkinli davranıp geri çekildi.

19 Mart 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç 1,5 ay önce aşk yaşamaya başladığı şarkıcı Seçil Gür ile Bebek’teydi. Yürüyüş yapıyorlardı. Evde oturmaktan sıkıldığını, koronavirüse karşı önlemlerini aldığını söyledi. Yolda sunucu Saba Tümer ile karşılaştılar. Serdar Ortaç uzun süredir görmediği Saba Tümer’e öpüp sarılmak istedi. Ancak Saba Tümer temkinli davrandı, geri çekildi.

'Abartmayın'

Popçuya, “Sakın yaklaşma! Bir metre mesafe lütfen. Uyarıları dinlemiyor musun?” diye tepki gösterip kızdı. Şaşıran Serdar Ortaç şöyle karşılık verdi. “Siz kadınlar biraz abartıyorsunuz.” Saba Tümer, Serdar Ortaç ile sohbeti kısa kesti. “Bana bir şey olmaz kafasında çok kişi var. En iyisi eve kapanmak” dedi.

Seyahatlerini bile iptal edip 15 günlüğüne evine kapanan Saba Tümer mecbur kalmadıkça dışarı adım atmıyor.


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