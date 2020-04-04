Milliyet Gazetesinden Ali Eyüboğlu'nun, "Serdar Ortaç'a Ne oldu Böyle?" başlıklı yazısı şöyle:

Koronavirüs salgını, şov dünyasının ünlülerinden en çok Serdar Ortaç’ın dengesini bozdu. MS hastası olan şarkıcı, bir hafta önce kendisini iyi hissetmeyince soluğu hastanede aldı. Şarkıcı, koronavirüs testine giderken, 'Hastaneye bile yalnız gidiyorum' diye yazıp sevgilisi Seçil Gür’den ayrıldığını deklare etti. İlişkilerinin bittiğini şarkıcının takipçileriyle birlikte öğrenen sevgili, 'Hastaneden döndüğünde Serdar’ın evine gittim, kapıda konuştuk. Bana ayrıldığımızı söyledi. Sanırım hastalık yüzünden böyle konuşuyor. Hastalığının neden olduğu psikolojik durumla o hikayeleri atıyor. Hastalığı ruh halini etkilemiş' dedi.

"Evinde dursa da rahat durmuyor"

Bir hafta önce yaptırdığı koronavirüs testi negatif çıkan şarkıcının psikolojisi düzeldi mi? Hayır. Kronik rahatsızlığı nedeniyle evden dışarı çıkmaması gereken şarkıcı, iki gün önce taksi durağını ziyaret edip onlarla çay içti, canlı yayın yaptı. Şarkıcı bu nedenle büyük tepki aldı. Serdar Ortaç’ın psikolojisi öylesine bozuk ki, anlaşılan evinde dursa da rahat durmuyor.

Kumar hatırlatması

Şarkıcı, evde can sıkıntısından olsa gerek bu kez de sosyal medyasından, koronavirüs öncesinde Instagram hesaplarından lüks yaşamlarını paylaşan ünlülere gönderme yaptı: Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran. Nereye gideceksin? Nerede yiyeceksin? Artık sen de herkes gibisin.

"Boş yapmayın!"

Serdar Ortaç isim vermedi, ama çoğu insan hedefinin Demet Akalın olduğunu düşündü. Demet Akalın da Serdar Ortaç gibi isim vermedi, ama onun hedefi belliydi: Kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi? Ne saçma konuşmalar! Yok evleri, yok büyük çanta! Herkes bütçesine göre ev alır ortada! Ama olur mu şimdi tam zamanı demagoji yapmanın… Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu. Boş yapmayın!



