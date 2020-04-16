Serdar Ortaç “Bu süreçte maddi zorluk yaşıyorum. Çünkü konserlerimiz iptal oldu. Bankadan 5 milyon TL kredi çekmiştim. Ödemeleri haziran ayına kadar erteledim. Yoksa taksitlerine yetişemem. Sadece aylık ev kredi ödemem 120 bin TL. Eskisi gibi kira gelirim de yok. Bir lira para biriktirmeden yaşadım. Telifler sayesinde geçiniyorum” dedi.

'Aklıma geldikçe üzülüyorum'

Serdar Ortaç her ay 120 bin TL ödediği İstinye’deki ikiz villasını eski eşi Chloe ile oturmak için 2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı. 30 yıldır çalışmasına rağmen hesabını bilmemesini ise şöyle açıklamıştı: “Kumarda 50 milyon dolar kaybettim. Ne apartmanlar, lüks daireler gitti! Mecidiyeköy’de 15 katlı plazam vardı. Aklıma geldikçe üzülüyorum. Akıllı adam bunu yapmaz. Hayattaki en büyük pişmanlığım kumar.”

'Her ay 100 bin TL'

Serdar Ortaç 5 yıl evli kalıp 2019’da boşandığı Chloe Loughnan’a 1 milyon TL tazminat ödemeyi kabul etti. Bunun için senet imzaladı. Chloe’ye her ay 100 bin TL veriyor.

Serdar nereden kaç TL kazanıyor?

1990’dan bu yana çalışıyor.

25 albümü satış rekoru kırdı.

900 şarkıya imza attı.

Yılda 80 konser veriyor. Otel ve kulüp programlarıyla bu sayı 130’a çıkıyor.

Konser başına 130 bin, ekstra işlerden 200 bin TL'ye yakın para kazanıyor.





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