Magazin Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'a geldi

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'a geldi

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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan İstanbul'a geldi

2014 senesinde Serdar Ortaç ile yaptığı evlilikle adını duyuran Chloe Loughnan 2019 yılında ise Serdar Ortaç ile evliliklerini sonlandırmıştı. Chloe Loughnan yeni projeler için önceki gün İstanbul’a geldi.

25 Kasım 2021, Perşembe 12:48 Son Güncelleme:
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Sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen güzel model Chloe Loughnan uzun bir sürenin ardından İstanbul’a geldi. İş için İstanbul'a geldiğini belirten Chloe Loughnan, "Bir toplantımız vardı. Dün geldim İstanbul'a, yarın tekrar geri dönüyorum. Yakın zamanda projenin detaylarını ve güzel sürprizlerimizi sizinle paylaşacağız" dedi. Akan trafik nedeniyle basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtsız bırakan İrlandalı model, kendisini almaya gelen aracına binerek AVM'den ayrıldı.

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