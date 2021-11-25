Sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen güzel model Chloe Loughnan uzun bir sürenin ardından İstanbul’a geldi. İş için İstanbul'a geldiğini belirten Chloe Loughnan, "Bir toplantımız vardı. Dün geldim İstanbul'a, yarın tekrar geri dönüyorum. Yakın zamanda projenin detaylarını ve güzel sürprizlerimizi sizinle paylaşacağız" dedi. Akan trafik nedeniyle basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtsız bırakan İrlandalı model, kendisini almaya gelen aracına binerek AVM'den ayrıldı.