Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan 2014 yılında dünyaevine girmişti.

Ancak ikili evlendi evleneli hem ayrılık dedikoduları hem de ikilinin özel hayatındaki çalkantılar sık sık gündeme gelmişti.

Ne yazık ki bu dedikodular doğru çıktı ve ikili ayrıldı.

Biten 5 yıllık evliliğin ardından, Chloe Loughnan, doğup büyüdüğü İrlanda'ya döndü.

CHLOE HİÇ TÜRK VATANDAŞI OLMADI

Boşandıktan sonra dizi ve reklam teklifleri yağan ünlü manken, bu işlerin ise hiçbirini kabul edemedi. Çünkü Chloe hiç Türk vatandaşı olmadı ve sadece Ortaç'ın şirketinde çalışıyor olarak gözüküyordu.

5 yıl boyunca Türk vatandaşlığına başvurmadığı için bin pişman olan ve İstanbul'da yaşayıp kariyerine burada devam etmek isteyen Loughnan'ın önünde şimdi iki seçenek var: Ya Türkiye'den bir ajansla iş anlaşması yapıp çalışma izni alacak ya da bir Türk'le evlenecek.

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