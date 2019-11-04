Serdar Ortaç, ağustosta 5 yıllık eşi Chloe Loughnan’dan boşanmıştı.

Yeni sevgilisi var

Dalmaz Center’da sahneye çıkan popçu:

“O kadar iyiyim ki, yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayı ile çıkacağım. Kendisi şu an burada, salonda. Fakat kim olduğunu şimdilik açıklamam. O kendini biliyor” dedi.

Serdar Ortaç’ın sosyal medya hakkındaki açıklaması ise hem eski eşi Chloe hem de kadınları kızdıracak!

'İyi ki boşandık'

İşte Serdar Ortaç’ın olay sözleri:

“Instagram olmasaydı, kadınlar ne yapardı acaba? Kadınlar süslenecek, güzel giyinecek ama öyle elaleme gösteremeyecekler. Kocana göster abi, Instagram’da ne yapıyorsun? Eski eşim öyleydi. Beni sinir ediyordu. Allah’tan boşandık da, şimdi dert etmiyorum.”

***Chloe evlilikleri boyunca sosyal medyada cesur paylaşımlar yapıyordu. İrlandalı manken Chloe, bikini ve mayo defilelerine de çıkıyordu.

'Beni hiç rahatsız etmiyor çünkü sahibi benim'

Bunları hiç dert etmediğini söyleyen Serdar Ortaç bir röportajında şöyle demişti:

“Bir yere gittiğimizde eşime bakılması beni hiç rahatsız etmiyor. Çünkü sahibi benim. Yani o benim eşim."





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