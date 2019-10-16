Serebral Palsili çocuklar hayallerini çantalara yansıttı

Çanta boyama etkinliği

Allergan gönüllülerinin destek verdiği projede her biri Kutup Yıldızı olan çocuklar, hayalleriyle süslediği bez çantaları renklendirdi.

İlaç, tıbbi cihazlar ve biyolojik ürünler üreten Allergan, Cerebral Palsy Türkiye (TSÇV) iş birliği ile Dünya Cerebral Palsy Gününe dikkat çekmek amacıyla bu yıl bez çanta boyama etkinliği düzenledi.

Allergan gönüllülerinin serebral palsinin yeşil renklerini giyerek destek verdiği projede çocuklar uçsuz bucaksız hayallerini bez çantaların üzerine boyayarak ne kadar renkli dünyalara sahip olduklarını gösterdi.

Yeşil renk seçildi

Bu güzel ellerden çıkan bez çantalar daha sonra Allergan genel merkezinin bulunduğu plazada kurulan stantta sergilendi. Ayrıca stant yanına konulan fotoboot’ta herkes “Yıldızım Olur musun?” diyerek paylaştığı fotoğraflarla çocuklara destek mesajları verdiler.

Çocuklarla gerçekleştirilen boyama etkinliğinin yanı sıra Allergan, çalışanlarıyla birlikte yeşilin tonlarının birleştiği bileklik atölyesi düzenledi. İlham veren konuşmalar bölümünde ise kendisi de serebral palsi ile yaşayan ve birçok başarıya imza atmış Tuğba Erbilen Gültekin, yaşadığı süreci tüm içtenliğiyle katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte Dünya Cerebral Palsy Günü'nün Allergan için öneminden bahseden Allergan Türkiye Ülke Müdürü Kaniye Onat; "Serebral palsi hastalığı Türkiye’de dünya ortalamasının çok üstünde görülüyor.

Biz de Allergan olarak özellikle serebral palsi açısından yüksek risk grubunda bulunan prematüre bebeklerde, erken dönemde teşhis edilerek fizyoterapi ve rehabilitasyon açısından erken müdahaleye başlandığında büyük oranda gelişim sağlanabildiği için Kutup Yıldızları projemizi başlattık.

Projemizle erken teşhis ve tedavinin çocukların ve ailelerinin hayatlarında ışık olduğunu gördük. Onların hayatlarında umut ışığı olmak bizim için çok önemli ve değerli. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da Dünya Cerebral Palsy Gününde çocuklarımızla bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz etkinlikle bu özel güne dikkat çekmek istedik" dedi.

"Dünyada 17 milyon serebral palsili var"

Bu sene serebral palsi rengi olan yeşili ön plana çıkararak farkındalık çalışmaları yapan ve "Yıldızım Olur musun?" diyen Cerebral Palsy Türkiye (TSÇV) Genel Direktörü Nigar Evgin; "Dünya genelinde 17 milyon serebral palsili kişi yaşıyor. Türkiye’de ise her yıl 6 binin üzerinde bebek serebral palsi tanısı alıyor.

Bu bebeklerin erken dönemde teşhis alabilmeleri ve uygun rehabilitasyona kavuşabilmeleri için filizlenme, büyüme ve yaşamın yenilenmesi anlamına gelen yeşil rengi serebral palsi farkındalığını artırmak üzere 50’nin üzerinde ülkede kullanılıyoruz. Bu sene Türkiye’de de Dünya Cerebral Palsy Günü'nde kişiler yeşil giysileriyle, kurumlar ise logolarını yeşile dönüştürerek farkındalığı arttırmaya destek verdiler. İstanbul Boğazındaki köprüler ve önemli binalar da yine destek için 1 günlüğüne yeşile büründü" dedi.





Cerebral Palsy Türkiye Hakkında

Cerebral Palsy Türkiye- Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), Türkiye’de Cerebral Palsy (Serebral Palsi) konusunda geniş hizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluştur. Cerebral Palsy’li çocuk ve erişkinlerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve hayata kazandırılmaları için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunup, Cerebral Palsy’li çocuklar ve ailelerinin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, sosyal hayatta daha fazla yer edinebilen bireyler olmaları için gayret etmektir. İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 35 bin 569 metrekare alan üzerinde; Metin Sabancı Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Aile Danışma Merkezi bulunan Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı; kurulduğu günden bugüne 30 bine yakın çocuk ve ailesine hizmet verdi ve destek oldu.



