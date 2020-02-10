Magazin Serel Yereli virüs nedeniyle Venedik’e gidemedi

Serel Yereli virüs nedeniyle Venedik’e gidemedi

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Serel Yereli virüs nedeniyle Venedik’e gidemedi

Serel Yereli, Venedik Maske Festivali’ne gidip klip çekme planlarını koronavirüs salgını nedeniyle iptal etti.

10 Şubat 2020, Pazartesi 09:47 Son Güncelleme:
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Oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, “Fikret Şeneş Şarkıları - Kimler Geldi Kimler Geçti” albümü için seslendirdiği “Bambaşka Biri” şarkısına 8 Şubat’ta başlayan ve 25 Şubat’a kadar devam edecek olan Venedik Maske Festivali’nde klip çekecekti. Ancak Çin’in Vuhan kentinden yayılan ve tüm dünyaya korku salan koronavirüs salgını, genç şarkıcının planlarını bozdu.

Çekimleri iptal etti

Her yıl binlerce kişinin katıldığı festivalde renkli maskelerle oluşan görsel şovu klibinde kullanmak isteyen Serel Yereli, virüs tehdidi nedeniyle çekimleri iptal etti.

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