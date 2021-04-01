Seren Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı

Zayıflamak için 2016 yılında geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, Dumping Sendromu hastalığına yakalanmıştı.

'Ameliyat olmazsam yaza çıkmam' açıklaması ile günlerce konuşulan ünlü şarkıcı, sevenlerini korkutmuştu. Ardından tedavi olan Serengil, iyileşmeye başlamıştı.

CANLI YAYINDA FENALAŞTI

'Söylemezsem Olmaz' programının yorumcularından olan Seren Serengil, bugün canlı yayında haber yorumladığı esnada fenalaştı.

Bircan Bali, reklam arasına gidilmesini sağlarken Serengil, yayından çıktı. Reklamların bitmesinin ardından Arto, Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Arto, "Problemi var. Kendine biraz daha iyi bakması gerekiyor. Çok acil bir şey değil ama yine de sağlığı sıkıntılı. Dolayısıyla bir müddet ufak da olsa bir tedavi görmesi lazım" açıklamasını yaptı.



