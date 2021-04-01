Magazin Seren Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı

Seren Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı

Magazin

Seren Serengil apar topar hastaneye kaldırıldı

Zayıflık uğruna 2016 yılında geçirdiği mide ameliyatının ardından 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, Dumping Sendromu hastalığına yakalanmıştı. Seren Serengil, hastalığının yeniden nüksetmesi nedeniyle canlı yayında fenalaştı ve apar topar hastaneye kaldırıldı.

01 Nisan 2021, Perşembe 19:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Zayıflamak için 2016 yılında geçirdiği mide ameliyatının ardından hızla kilo vermeye başlayan ve 46 kiloya kadar düşen Seren Serengil, Dumping Sendromu hastalığına yakalanmıştı.

'Ameliyat olmazsam yaza çıkmam' açıklaması ile günlerce konuşulan ünlü şarkıcı, sevenlerini korkutmuştu. Ardından tedavi olan Serengil, iyileşmeye başlamıştı.

CANLI YAYINDA FENALAŞTI 

'Söylemezsem Olmaz' programının yorumcularından olan Seren Serengil, bugün canlı yayında haber yorumladığı esnada fenalaştı.

Bircan Bali, reklam arasına gidilmesini sağlarken Serengil, yayından çıktı. Reklamların bitmesinin ardından Arto, Seren Serengil'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Arto, "Problemi var. Kendine biraz daha iyi bakması gerekiyor. Çok acil bir şey değil ama yine de sağlığı sıkıntılı. Dolayısıyla bir müddet ufak da olsa bir tedavi görmesi lazım" açıklamasını yaptı.


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Aşk hayranlıktır
Filiz Özkol
Şirin Sever
Dubai’de aşı turizmi yok, belki yakında olur
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
'Ev'siz evlilik olur mu?
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Türkiye’de her 10 kişiden 9’unda D vitamini eksikliği var!
Yasemin Candemir
Uğur Alkapar
Yerli Michelin
Uğur Alkapar
Gökçen Erdoğan
Sekste koku ne kadar önemli?
Gökçen Erdoğan
Hande Kazanova
29 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
29 Mart haftasına astrolojik bakış: Verimli hafta
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Törenlerin kadroluları
Suna Akyıldız
Funda Duru
Kalben: Kanunlar, gelenek ve kültür karşısında herkesin eşit olduğu bir düzende yaşamak istiyorum
Funda Duru
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Sizin hiç babanız öldü mü?
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cankan'ın solisti Malik Ayhan son haliyle şaşırttı