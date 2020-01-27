Seren Serengil depremin yaşandığı Elazığ'a gitti. Sosyal medya hesabında küçük bir çocuğu severken çekilen fotoğrafını "Merhaba Elazığ, ben geldim. Hayat böyle bir şey. Acılar, kayıplar, üzüntüler yollarımızı kesiştiriyor. Bende eksik olan sende, sende eksik olan bendeyse birbirimizi tamamlayacağız. tamamladıkça yaralarımızı saracağız." notuyla paylaştı.

"Bende eksik olan sende, sende eksik olan bendeyse birbirimizi tamamlayacağız"

Seren Serengil'in mesajındaki "Bende eksik olan sende, sende eksik olan bendeyse birbirimizi tamamlayacağız" cümlesi dikkat çekti.

Alkışlar ve dualar takipçilerinden bolca mesaj alan Serengil'e geldi:

- Allah razı olsun senden Seren.

- Harikasınız helal olsun size.

- Allah senden razı olsun yüreği güzel insan.

- Siz koca yürekli bir insansınız.

- Çok etkilendim.

- Kanadı olmayan meleksin.

- Cansınız seren hanım iyiki varsınız rabbim ne muradiniz varsa versin inşallah.

- Gözlerim doldu.

- Yine örnek bir davranış.

- Ayy içim gitti ya! Bir açıklama bu kadar iyi olabilir.

Bir başka paylaşımında gördüklerini şu şeklide ifade etmiş:

"Devletimiz çadırlar kurmuş, sıcacık... Hatta şaşırdım hep üşünür diye düşünürdüm, ısıtılıyor.

Herkes güvende 3 öğün yemekleri çıkıyor. Alan parkın içinde olduğu için çocuklar parkta oynayabiliyorlar. Buna çok sevindim, her şey çok düzenli iyi kurgulanmış. Evlere geçecekleri zamanı bekliyorlar.

Yüreğime su serpildi bir nebze de olsun. Acılar çok büyük, her evin hikayesini dinledikçe kahroluyor insan. Yüsra ve annesine gideceğim birazdan. Sabah 09.00 da geldiğim halde şu an bunları gönderebiliyorum. Onları merak etmişsiniz, okudum mesajlarınızı haber vereceğim."

"Sanki yıllardır tanışıyor da görüşemiyor muşuz gibi... Sarıldık sarıldık birbirimize, o kadar iyi geldi ki."