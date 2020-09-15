Magazin Seren Serengil ile Lerzan mutlu arasındaki tartışma büyüyor

Seren Serengil ile Lerzan mutlu arasındaki tartışma büyüyor

Magazin

Seren Serengil ile Lerzan mutlu arasındaki tartışma büyüyor

Sosyal medyada yaşadıkları tartışmalar yüzünden Seren Serengil ve Lerzan Mutlu arasındaki gerilim sürüyor.

15 Eylül 2020, Salı 09:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medya üzerinden meslektaşı Seren Serengil’le tartışma yaşadı. İkilinin arkadaşı Gülşah Saraçoğlu, Serengil’e olanları sordu. Serengil, Saraçoğlu’na, ünlü şarkıcıyı hedef alan sinkaflı sözlerin sarf edildiği bir ses kaydı gönderdi. Gülşah Saraçoğlu, bu kaydı Lerzan Mutlu’ya gönderdi. Savcılığa başvuran Lerzan Mutlu, Seren Serengil’i ihbar etti.

Lerzan Mutlu, 400 bin TL’lik tazminat davası açmaya hazırlanırken; Seren Serengil ise annesi Nevin Teoman’la ‘hakaret ve iftira’ suçlamalarıyla şarkıcıya 200 bin TL’lik manevi tazminat davası açtıklarını duyurdu. Lerzan Mutlu’nun şüpheli sıfatıyla savcılık soruşturmasının sürüyor.



;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
15 Eylül 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Şimdi sırada, kısır eşliğinde online altın günleri var!
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“SMA hastasından para isteyen influencerların peşindeyiz!”
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER AnnaLynne McCord-Dominic Purcell aşka geldi