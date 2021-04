İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Seren Serengil ve müşteki Can Tanrıyar gelmedi. Müşteki Can Tanrıyar'ın avukatı duruşmada hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın savunmasında ikrarda bulunduğu, sosyal medya hesabı üzerinden serenserengil rumuzlu kişisel hesabından müşteki Can Tanrıyar'ın adını da belirterek paylaşım yaptığı ifade edildi. Mütalaada, sanık Serengil'in sözleri irdelendiğinde kaba söz sınırını aştığı ve kişinin onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek boyutta olduğunun kabulünün gerekeceği belirtilerek "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

'CEZALANDIRILSIN'

Müşteki Can Tanrıyar'ın avukatı, "Sanığın suçu işlediği sabittir. Cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Mahkeme, sanığın mütalaaya karşı savunma yapması için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar "müşteki", Seren Serengil ise "şüpheli" olarak yer alıyor. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabı üzerinden "Bu manyak içim gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar'dır" şeklinde hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu anlatılıyor. Bu sözlerin müşteki Tanrıyar'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, Serengil'in "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

SEREN SERENGİL: HAKARET KASTIM YOKTUR

Seren Serengil önceki duruşmada yaptığı savunmasında, "Eski eşi Petek Hanım'a yaptığı tüm şiddeti bana da yapmaya başladı. İddianamedeki sözleri ben söyledim. Çünkü 2 yıldır şahsım, eşimle olan evliliğimle ve işimle uğraşıyor. İftira atıyor. Yalan haber yapıyor. Dayanamayıp bunları söyledim. Hakaret kastım yoktur. Kadın olarak sesimi duyurmak istedim" diye konuşmuştu.

DHA/ÖZDEN ATİK