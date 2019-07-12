Serena Williams kimdir? İşte Serena Williams’ın hayatı…

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da yarın oynanacak final mücadelesinde 11 numaralı seribaşı Serena Williams ile 7 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 15 bin kişilik merkez kortta yeni bir şampiyonluk sevinci yaşamak için ter dökecek. Büyük karşılaşma öncesi internette Serena Williams kimdir? Serena Williams kaç yaşında? Soruları aratılıyor. İşte Serena Williams’ın hayatına ilişkin bilgiler…

SERENA WİLLİAMS KİMDİR?

Serena Williams 26 Eylül 1981 tarihinde ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Saginaw kentinde dünyaya gelen ABD'li tenisçidir. Serena Williams'ın tenis stili, kadın tenis oyunlarında devrim niteliğinde yenilikler getirdi ve Serena Williams dört büyük tenis turvası olan Grand Slam'ı 23 defa kazanarak tarihte kariyeri boyunca en çok Grand Slam şampiyonluğu elde eden tenisçi unvanına sahip oldu.

Serena Williams'ın tenise olan ilgisi Los Angeles'ta babası ile beraber başladı ve kardeşi Venus Williams'tan bir yıl sonra 1995 yılında profesyonel olarak tenis turnuvalarında yer aldı. Güçlü servisleri, vuruşları ve mükemmel atletizmi sayesinde Serena Williams ve Venus Williams kardeşler bir anda teniste ilgi odağı haline geldi. Serena Williams ilk Grand Slam şampiyonluğunu 1999 yılındaki Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda elde etti.

2000 yılında Avustralya'nın Sidney kentinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Serena Williams ve Venus Williams çift kadınlarda altın madalyanın sahibi oldu. Tutarsız geçen birkaç yılın ardından Serena Williams 2002'de tekrar kendini gösterdi ve Fransa Açık Tenis Turnuvası, Amerika Açık Tenis Turnuvası ve Wimbledon'da kardeşi Venus Williams'ı finallerde mağlup ederek şampiyonluklara imza attı. Son derece kararlı olduğu bilinen Serena Williams 2003 yılında Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazandı ve böylece Grand Slam'ın dördünü de kazanarak büyük başarı elde etti. Aynı yıl Wimbledon'da da zafer elde eden Serena Williams 2005 yılında tekrar Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın şampiyonu oldu. 2006 yılında sakatlık geçiren Serena Williams 2007 yılında sahalara geri döndü ve üçüncü defa Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazandı.

Serena Williams ve Venus Williams 2008 yılında Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Olimpiyat oyunları'nda çiftlerde tekrar altın madalyanın sahibi oldu. Serena Williams aynı yıl Amerika Açık Tenis Turnuvası'nı da üçüncü kez kazandı. 2009 yılında Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanarak 10'uncu Grand Slam şampiyonluğunu da elde etmeyi başardı ve yine aynı yıl Wimbledon'da kardeşi Venus Williams'ı yenerek üçüncü zaferini elde etti. Serena Williams 2010 yılında Avustralya Açık Tenis Turnuvası ve Wimbledon şampiyonluklarını sürdürdü.

2011 yılında sağlık sorunları sebebiyle sahalardan uzak kalan Serena Williams 2012 yılında beşinci kez Wimbledon'ı kazandı. Aynı yıl İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Olimpiyat Oyunları'nda Serena Williams tek kadınlarda altın madalyanın sahibi oldu. çiftlerde kardeşi Venus Williams ile beraber madalya kazanmak için mücadele etti. Yine 2012 yılında Serena Williams, Amerika Açık Turnuvası'nda şampiyon oldu ve böylece Grand Slam'i 15'inci kez kazandı.

Serena Williams 2013 yılında ikinci kez Fransa Açık Tenis Turnuvası ve beşinci kez Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın galibi oldu. Serena Williams 2014 yılında da Amerika Açık Tenis Turnuvası derecesini korumayı başardı. Böylece kariyerinde 18 defa Grand Slam şampiyonluğu elde etti, tarihte tek kadınlarda en çok Grand Slam kazanan ikinci isim oldu ve adı Chris Evert ve Martina Navratilova gibi efsane tenisçilerle beraber anılmaya başlandı. Bir sonraki yıl Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan Serena Williams 2015 yılında ayrıca Fransa Açık Tenis Turnuvası'nı da kazanarak 20'nci kez Grand Slam şampiyonu oldu.

Başarı rüzgarını arkasına alan Serena Williams, Wimbledon'da altıncı zaferini elde etti. 2016 yılında tekrar Wimbledon şampiyonu olmayı başardı ve 22. Grand Slam zaferini ilan etti. Böylece 22 defa Grand Slan şampiyonu olan efsane tenisçi Steffi Graf'ı tahtından etme fırsatını ele geçirmiş oldu ve 2017 yılında Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde kardeşi Venus Williams'ı mağlup ederek 23'üncü kez Grand Slam şampiyonu oldu. Böylece Graf'in rekorunu da egale etmeyi başardı.

Aralık 2016'da evlenen Serena Williams Nisan 2017'de hamile olduğunu duyurdu ve aynı yıl Alexis Olympia Ohanian Jr. adındaki çocuğunu dünyaya geldi. 2017 tenis sezonundaki diğer müsabakalara katılmadı.

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SERENA WİLLİAMS'IN KARDEŞLERİ KİMDİR?

- Venus Williams

- Yetunde Price

- Isha Price

- Lyndrea Price

- Richard Williams III

- Dylan Starr Williams

- Ronner Williams

SERENA WİLLİAMS REKOR İÇİN KORTA ÇIKIYOR

ABD'li Williams, Wimbledon'da kupa kaldırması halinde kariyerindeki grand slam şampiyonluk sayısını 24'e yükseltecek ve Margaret Court'un "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" unvanına ortak olacak.

Serena Williams kariyeri boyunca Avustralya Açık'ta 7, Fransa Açık'ta 3, Wimbledon'da 7 ve ABD Açık'ta da 6 kez şampiyonluğa ulaştı.

Tüm zamanların en çok grand slam kazanan sporcuları sıralamasında Margaret Court 24 şampiyonlukla ilk sırada yer alırken, bu tenisçiyi Serena Williams 23, Steffi Graf 22, Helen Wills Moody 19, Chris Evert ve Martina Navratilova 18'er kupayla takip ediyor.

EN YAŞLI KADIN FİNALİST

Anne olduktan sonra ilk grand slam zaferini yaşamak isteyen Serena Williams, 37 yaş 291 günle açık dönemde finale kalan en yaşlı kadın tenisçi oldu.

Bu alanda rekor 37 yaş 258 günle Martina Navratilova'ya aitti.

Amatör dönemde ise Charlotte Cooper Sterry, 1901 yılında 37 yaş 296 günlükken teklerde şampiyon olmuştu.

FİNALLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Kadın tenisinin simge isimlerinden biri haline gelen ve birçok genç sporcunun rol model olarak gördüğü Serena Williams, 2007 yılından bu yana her sezon grand slam finali oynamayı başardı.

13 yıllık serisine 2007 Avustralya Açık'ı kazanarak başlayan deneyimli raket, 2011 ve 2018 yıllarında oynadığı toplam üç finali kazanamadı ve sezonu kupasız kapattı.

Williams, bu dönemde 16 kez grand slam şampiyonluğu yaşayarak elde edilmesi zor bir başarıya imza attı.

ABD'li tenisçi, 2016 yılından bu yana oynadığı son 6 finalin ise sadece 2'sinden şampiyonlukla ayrıldı. Williams geçen yıl Wimbledon ve ABD Açık'ta finalde kaybetti.

ÖNÜNDEKİ TEK İSİM NAVRATİLOVA

Wimbledon'da oynadığı final ve şampiyonluk sayılarında Serena Williams'ın önündeki tek isim Martina Navratilova.

Serena Williams'ın 11. finaline yükseldiği turnuvada Navratilova 12 kez final oynadı.

Alman tenisçi Steffi Graf ile 7'şer şampiyonluğu bulunan ABD'li raket, yarın kazanması halinde turnuvada 9 şampiyonluğu bulunan Navratilova'ya bir adım daha yaklaşacak.

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