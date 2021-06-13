Magazin Serenay Sarıkaya el salladı, öpücük attı

Serenay Sarıkaya el salladı, öpücük attı

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Serenay Sarıkaya el salladı, öpücük attı

Bir derginin çekimleri için Bodrum'da bulunan Serenay Sarıkaya muhabirlerin kendisini çektiğini görünce selam verdi. Ali KESER / Umut ÜNVER / POSTA

13 Haziran 2021, Pazar 01:54 Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya bir derginin çekimleri için Bodrum’daydı. Önceki gün Amanruya Otel’de görüntülenen oyuncu 5 kostümle günü tamamladı. Habercilerin görüntü aldığını görünce objektiflere öpücük atarak el salladı. 

TELEFONU BIRAKMADI 

Serenay Sarıkaya çekimlerin bitmesiyle soluğu otelin plajında aldı. Mayosunu giydi, yürüyüş yaptı. Ardından iskeleye çıkarak günün yorgunluğunu attı. Bu arada telefonu elinden düşürmedi.

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