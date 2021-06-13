Serenay Sarıkaya el salladı, öpücük attı
Bir derginin çekimleri için Bodrum'da bulunan Serenay Sarıkaya muhabirlerin kendisini çektiğini görünce selam verdi. Ali KESER / Umut ÜNVER / POSTA
13 Haziran 2021, Pazar 01:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Serenay Sarıkaya bir derginin çekimleri için Bodrum’daydı. Önceki gün Amanruya Otel’de görüntülenen oyuncu 5 kostümle günü tamamladı. Habercilerin görüntü aldığını görünce objektiflere öpücük atarak el salladı.
TELEFONU BIRAKMADI
Serenay Sarıkaya çekimlerin bitmesiyle soluğu otelin plajında aldı. Mayosunu giydi, yürüyüş yaptı. Ardından iskeleye çıkarak günün yorgunluğunu attı. Bu arada telefonu elinden düşürmedi.