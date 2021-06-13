Serenay Sarıkaya el salladı, öpücük attı

Serenay Sarıkaya bir derginin çekimleri için Bodrum’daydı. Önceki gün Amanruya Otel’de görüntülenen oyuncu 5 kostümle günü tamamladı. Habercilerin görüntü aldığını görünce objektiflere öpücük atarak el salladı.

TELEFONU BIRAKMADI

Serenay Sarıkaya çekimlerin bitmesiyle soluğu otelin plajında aldı. Mayosunu giydi, yürüyüş yaptı. Ardından iskeleye çıkarak günün yorgunluğunu attı. Bu arada telefonu elinden düşürmedi.