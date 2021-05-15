Magazin Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'ın Göcek'teki evinde

Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'ın Göcek'teki evinde

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Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'ın Göcek'teki evinde

Nisan ayında Göcek'te görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar hakkında aşk iddialarının ardından açıklama yapan oyuncu "Bahsi geçen kişi arkadaşımdır" diyerek iddiaları yalanlamıştı. Ramazan Bayramı'nı birlikte geçiren ikili Demirhisar’ın Göcek’teki çiftlik evinde görüntülendi. Ali KESER / POSTA

15 Mayıs 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya’nın adı 11 Nisan’da Heavenly dDF’nin ortağı Haldun Demirhisar ile anılmış, Göcek’te teknede görülünce aşk yaşadıkları söylenmişti. Oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz’ın da tanıdığı Haldun Demirhisar ile ilişkisi olmadığını açıklamış, “İddialar asılsızdır. Bahsi geçen kişi arkadaşımdır. Bir kadının yalnızca güçlü bir erkekle sevgilisi olursa istediği hayatı yaşayabileceğine dair imaları kınıyorum” demişti.

GECE GÜNDÜZ BİRLİKTE

Serenay Sarakıya ile Demirhisar, Ramazan Bayramı’nı birlikte geçirdi. Beraber görüntülenmek istemeyen iki arkadaş (!) bayramın birinci günü Haldun Demirhisar’ın Göcek’teki çiftlik evinde objektiflere takıldı. Ortak arkadaşları da vardı. Hep birlikte bayramlaştılar. Aynı günün akşamında yine dostları ile teknede yemek yediler. Bir ara Bennu Gerede ile de aşk yaşayan Haldun Demirhisar’ın kilolarından kurtulmak amacıyla kısa süre içinde mide ameliyatı olacağı iddia edildi.

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