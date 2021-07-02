Magazin Serenay Sarıkaya ışıl ışıl parladı

Serenay Sarıkaya ışıl ışıl parladı

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Serenay Sarıkaya ışıl ışıl parladı

Dünyaca ünlü Bvlgari markasının Türkiye’deki ilk ve tek marka elçisi olmayı başaran Serenay Sarıkaya Bodrum mağazasının açılışında elbisesi ve takılarıyla göz kamaştırdı.

02 Temmuz 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya dünyaca ünlü mücevher markası Bvlgari’nin Türkiye marka elçisi olmuştu, Milano’da yıldızların katıldığı bir davete katılmıştı. Önceki gün de Bvlgari’nin Bodrum mağazasının açılışı vardı. Markanın CEO’su Jean- Christophe Babin, Arzu Savgı, Hayrettin- Buket Taşdelen gibi isimlerin katıldığı davette gözler Serenay Sarıkaya’nın üzerindeydi. Çok neşeli görünen oyuncu Wanderin marka elbisesi, Burberr ayakkabısı ve Bvlgari takıları ile ilgi odağı oldu.

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