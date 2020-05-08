Serenay Sarıkaya kapıda dondu kaldı
Serenay Sarıkaya evden çıktığı anda objektifleri görünce kapıda dondu kaldı. Dışarıda ise güzel oyuncuyu sevgilisi Cem Yılmaz bekliyordu. Ali KESER / POSTA
08 Mayıs 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Cem Yılmaz önceki gün Etiler’deki evinin önündeydi. Cipin içinde, sevgilisi Serenay Sarıkaya’nın evden çıkmasını bekliyordu. Serenay objektifleri görünce kapıda kalakaldı. Sonra şaşkınlığını atlatıp cipe bindi. Evliliğe dair sorulara yanıt vermedi. Cem Yılmaz ise yine gergindi.
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN