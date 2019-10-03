Serenay Sarıkaya tarzı

Serenay Sarıkaya, YouTube kanalında bir programa katılmadan hemen önce bir pozunu paylaştı. Paylaştığı fotoğrafla hem hafif makyajı hem de tarzıyla gündeme geldi

03 Ekim 2019, Perşembe 07:54 Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya tarzı

Serenay Sarıkaya, Alice Müzikali’ndeki rol arkadaşı İbrahim selim’in YouTube programına katıldı ve sevdiği şarkıları söyledi.

Çengelli iğneli eteğine yorum yağdı

Program öncesi sosyal medyadan paylaşım yapan oyuncunun bol gömleği ve çengelli iğneli eteğine yorum yağdı.


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