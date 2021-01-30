Magazin Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz barıştı mı?

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz barıştı mı?

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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz barıştı mı?

Bir süre önce ayrıldıklarını açıklayan Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya ilişkisinde yeni bir gelişme yaşandı. Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'ın son paylaşımını beğenmesi kafaları karıştırdı.

30 Ocak 2021, Cumartesi 10:06 Son Güncelleme:
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük Serenay Sarıkaya, Kasım 2019'da sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlamıştı. Karantina günlerini birlikte geçiren sevgililer, geçen ekim ayında da yollarını ayırmıştı. Sarıkaya ve Yılmaz aşkının bitişi, ekim ayında ünlü komedyenin 'Ayrıldınız mı?' sorusuna verdiği 'evet' cevabıyla ortaya çıktı.

Paylaşımını beğendi

İkili o günden sonra hiçbir araya gelmedi. Sarıkaya ve Yılmaz, ayrılık soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Ancak önceki akşam Serenay Sarıkaya'dan şaşırtıcı bir hamle geldi. Güzel oyuncu, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın paylaşımını beğendi. Sarıkaya'nın bu hareketi 'Barıştılar mı?' sorusunu akıllara getirdi.

Yeniden takip etti

Öte yandan Yılmaz, yılbaşı gecesi Serenay Sarıkaya’yı Instagram hesabından takip etmeyi bırakmıştı. Sarıkaya, Cem Yılmaz’ın bu hamlesine rağmen eski sevgilisini takip ediyordu. Ünlü komedyen, ayrıca Mayıs ayında paylaştığı ve Sarıkaya ile yer aldığı fotoğrafı da silmedi. Basına yansıyan haberlerin ardından Yılmaz, Sarıkaya'yı yeniden takibe almıştı.

Cem Yılmaz ve Zafer Algöz karaoke yaptı

Cem Yılmaz ile Zafer Algöz, Nejat Alp’in ‘Sen miydin Sevgilimi Çalan’ şarkısını söyledi. Yılmaz düeti “Her pazartesi evde sahneye çıkarız. Evde ne var? Bu yok” notuyla paylaştı.


https://www.instagram.com/p/CKo6NcbFUpC/


https://www.instagram.com/p/CKo5AisF38b/


https://www.instagram.com/p/CKowS29Ftyh/


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