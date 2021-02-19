Magazin Serenay Sarıkaya'dan tatil pozu

Serenay Sarıkaya'dan tatil pozu

Magazin

Serenay Sarıkaya'dan tatil pozu

Son olarak 'Alice Müzikali' ile seyirci karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, tatil için Maldivler'e gitti. Sıcak havanın tadını çıkaran Sarıkaya, tatilinden kesitlerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam eden Sarıkaya'dan yeni paylaşım geldi.

19 Şubat 2021, Cuma 22:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul’da soğuk ve kar yağışının etkili olduğu günlerde Serenay Sarıkaya, Güney Asya ülkesinde güzel havanın tadını çıkarmaya gitti. Maldivler'de tatiline devam eden Serenay Sarıkaya'dan yeni poz geldi.

"Acılara yürüyor korkmuyorum" notuyla yeni bir fotoğraf paylaşan ünlü yıldız binlerce beğeni aldı.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
19 Şubat 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Kralsın Cem Adrian!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Esra Erol doğru söylüyor
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
O da bizden
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Bekir Saçar
Suna Akyıldız
Uzak şehrin masalı
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
15 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2021 yılına damga vuracak
Öner Döşer
Funda Duru
Onlarınki son yılların en çok konuşulan aşk hikayesi
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Kariyer mi cinsellik mi?
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Toygun Ateş hayatını kaybetti!