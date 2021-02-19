Serenay Sarıkaya'dan tatil pozu
Son olarak 'Alice Müzikali' ile seyirci karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, tatil için Maldivler'e gitti. Sıcak havanın tadını çıkaran Sarıkaya, tatilinden kesitlerini takipçilerinin beğenisine sunmaya devam eden Sarıkaya'dan yeni paylaşım geldi.
19 Şubat 2021, Cuma 22:00 Son Güncelleme:
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İstanbul’da soğuk ve kar yağışının etkili olduğu günlerde Serenay Sarıkaya, Güney Asya ülkesinde güzel havanın tadını çıkarmaya gitti. Maldivler'de tatiline devam eden Serenay Sarıkaya'dan yeni poz geldi.
"Acılara yürüyor korkmuyorum" notuyla yeni bir fotoğraf paylaşan ünlü yıldız binlerce beğeni aldı.
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