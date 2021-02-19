İstanbul’da soğuk ve kar yağışının etkili olduğu günlerde Serenay Sarıkaya, Güney Asya ülkesinde güzel havanın tadını çıkarmaya gitti. Maldivler'de tatiline devam eden Serenay Sarıkaya'dan yeni poz geldi.

"Acılara yürüyor korkmuyorum" notuyla yeni bir fotoğraf paylaşan ünlü yıldız binlerce beğeni aldı.