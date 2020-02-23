Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk nedeniyle magazinin gündeminin ilk sırasında. İki günde bir TT olan Sarıkaya peşindeki kameralar nedeniyle sokakta yürüyemez hale geldi. Oyuncu kendince şöyle önlemler aldı...

Sıklıkla gittiği AVM’lerde dolaşmıyor.

Meşhur kafe ve restoranlardan uzak duruyor.

İş görüşmelerini yaptığı yerlerin arka kapısından çıkıyor.

Bir mekana gitmek zorunda kalırsa giriş ve çıkışta aracının kapıya sıfır yanaştırılmasını istiyor.



