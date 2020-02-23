Magazin Serenay Sarıkaya'nın aşk önlemleri

Serenay Sarıkaya'nın aşk önlemleri

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Serenay Sarıkaya'nın aşk önlemleri

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Atina’da kaçamak yaparken görüntülenmişti. Serenay Sarıkaya tatil dönüşü şu açıklamayı yapmıştı: Tatil güzeldi. Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi. Benim başka işlerim vardı. O yüzden farklı uçakla döndük.

23 Şubat 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk nedeniyle magazinin gündeminin ilk sırasında. İki günde bir TT olan Sarıkaya peşindeki kameralar nedeniyle sokakta yürüyemez hale geldi. Oyuncu kendince şöyle önlemler aldı...

  • Sıklıkla gittiği AVM’lerde dolaşmıyor.
  • Meşhur kafe ve restoranlardan uzak duruyor.
  • İş görüşmelerini yaptığı yerlerin arka kapısından çıkıyor.
  • Bir mekana gitmek zorunda kalırsa giriş ve çıkışta aracının kapıya sıfır yanaştırılmasını istiyor.


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