Serenay Sarıkaya'nın aşk önlemleri
Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Atina’da kaçamak yaparken görüntülenmişti. Serenay Sarıkaya tatil dönüşü şu açıklamayı yapmıştı: Tatil güzeldi. Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi. Benim başka işlerim vardı. O yüzden farklı uçakla döndük.
23 Şubat 2020, Pazar 07:00 Son Güncelleme:
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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk nedeniyle magazinin gündeminin ilk sırasında. İki günde bir TT olan Sarıkaya peşindeki kameralar nedeniyle sokakta yürüyemez hale geldi. Oyuncu kendince şöyle önlemler aldı...
- Sıklıkla gittiği AVM’lerde dolaşmıyor.
- Meşhur kafe ve restoranlardan uzak duruyor.
- İş görüşmelerini yaptığı yerlerin arka kapısından çıkıyor.
- Bir mekana gitmek zorunda kalırsa giriş ve çıkışta aracının kapıya sıfır yanaştırılmasını istiyor.