Magazin Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafçısı annesi

Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafçısı annesi

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Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafçısı annesi

Serenay Sarıkaya 5 gündür Maldivler’de özel bir adaya kurulmuş süper lüks bir tatil köyünün davetlisi olarak inleniyor.

21 Şubat 2021, Pazar 09:02 Son Güncelleme:
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Masmavi suların, bembeyaz kumların önünde verdiği pozları da boy boy paylaşıyor. Serenay Sarıkaya’nın bu fotoğraflarını gören Demet Akalın daha önce Maldivler’e gittiği için “Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada. Telefonu değiştir bebeğim” yorumunu yaptı.

Sarıkaya’nın fotoğraflarını birlikte tatil yaptığı annesi Ümran Seyhan çekiyor.

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