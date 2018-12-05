Serhan Şeşen mezarı başında anıldı

Grup Gündoğarken üyelerinden Burhan Şeşen’in müzisyen oğlu Serhan Şeşen, vefatının 10’uncu yılında Çengelköy Kabristanı’ndaki ‘bahçe'sinde anıldı. Serhan’ın olmadığı bir anı bile düşünemezken 10 yılı geride bırakmanın dayanılmaz üzüntüsü içerisinde olduklarını belirten Burhan Şeşen, “Bugün burada olan veya gelemeyen ancak Serhan’ı anan, unutmayan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Serhan Şeşen adına 2009 yılında kurulan ‘Müzik, Felsefe ve Yaşama Saygı Derneği’ hakkında da bilgi veren Şeşen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biliyorsunuz dernek 27 Şubat’ta Serhan’ın doğum gününde Sezen Aksu’dan Mor ve Ötesi’ne, Timur Selçuk’tan Nil Karaibrahimgil’e kadar 23 sanatçının katıldığı konserden elde edilen gelirle kuruldu.

En önemli amacımız ‘Yaşama saygı’ gösterilmesi. İnsanlar tanımadıkları insanlara da yakınları kadar saygılı olsalar birçok olumsuzluk çözülür. Serhan’ın vefatında baş kusurlu insanın mahkemede Serhan’ın parlak öğrenci geçmişini öğrendikten sonra ‘Ben onu müzisyen biliyordum’ demesi sanırım ne demek istediğimi daha iyi anlatır. Dernekte, sanatçıların desteği ve yapılan bağışlarla başarılı ama maddi gücü olmayan öğrencilere burs veriyoruz. Serhan adına devlet okullarında müzik dersliği açıyoruz. Doğan Cüceloğlu, Nurdoğan Arkış ve Ömer Uzun gibi hocalarla Türkiye’nin dört bir yanında eğitimler veriyoruz. Derneğin her şeyiyle teyzesi Demet Özata ilgileniyor. Kısacası başka Serhanların yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. İmkanlarımız el verdiğince, gelecek desteklerin gücüyle yapmaya da devam edeceğiz.

BURHAN ŞEŞEN'İN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Serhan Şeşen, 5 Aralık'ta yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede yanlış teşhis sonucu hayatını kaybetti.





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