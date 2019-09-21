Seri cinayet vakası 33 yıl sonra çözüldü

Güney Kore’de 1986-1991 arasında 10 kız çocuğu ve kadın tecavüz edilerek öldürülmüştü. 2 milyon polis bu dosyanın çözülmesi için çalışmıştı. Adli tıp teknolojisinin gelişmesi cinayetin aydınlatılmasında rol oynadı. Seri katilin kimliği 3 kadının DNA’sıyla eşleştirilerek teşhis edildi, Lee Chun-jae olduğu ortaya çıktı.

Zaten baldızını öldürmekten hapis yatan Chun-jae, zaman aşımı nedeniyle seri cinayetlerden ise yargılanmayacak. Ülkede zaman aşımı süresi 15 yıl.