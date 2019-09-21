Seri cinayet vakası 33 yıl sonra çözüldü
Güney Kore'de filmlere bile konu olmuş bir seri cinayet vakası 33 yıl sonra çözüldü. Ancak geç gelen adalet bir işe yaramayacak...
Güney Kore’de 1986-1991 arasında 10 kız çocuğu ve kadın tecavüz edilerek öldürülmüştü. 2 milyon polis bu dosyanın çözülmesi için çalışmıştı. Adli tıp teknolojisinin gelişmesi cinayetin aydınlatılmasında rol oynadı. Seri katilin kimliği 3 kadının DNA’sıyla eşleştirilerek teşhis edildi, Lee Chun-jae olduğu ortaya çıktı.
Zaten baldızını öldürmekten hapis yatan Chun-jae, zaman aşımı nedeniyle seri cinayetlerden ise yargılanmayacak. Ülkede zaman aşımı süresi 15 yıl.