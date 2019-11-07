Seri katil gelin 6 aile üyesini öldürdü

Hindistan'da bir anne, kocası ve ailesi de dahil olmak üzere, altı akrabasını siyanürle öldürmekle suçlandı.

İki oğlu olan 47 yaşındaki Jolly Joseph, 2002 ve 2016 yılları arasında evli kaldığı ilk kocası Roy Thomas ve ailesindeki diğer 5 kişinin cinayetinden yargılanıyor.

Polis Joseph'in, Koodathayi'de meydana gelen cinayetleri itiraf ettiğini söyledi.





Ölen ilk kişi kayınvalidesiydi

Joseph'in kayınvalidesi, emekli öğretmen Annamma, Ağustos 2002'de çorba içtikten sonra ölmüştü. 6 yıl sonra, kayınpederi Tom da yemekten sonra öldü. O sırada bu ölümlerin hiçbiri araştırılmadı.

2011 yılında da Joseph'in 14 yıllık kocası Roy Thomas, akşam yemeğinden sonra kustu ve bilincini kaybedip öldü. Roy'un vücudunda siyanür tespit edilmesiyle birlikte dava açıldı.

Ölen kocasının kuzeniyle evlenmek istedi

Joseph'in kayınbiraderi Renji Thomas, başlangıçta dul kalan Joseph'e sempati duyduğunu söyledi.

Ancak Joseph, merhum kocasının kuzeni Shaju ile evlenmeye karar verdiğinde, Renji şüpheli hale geldi.

Shaju'nun karısı ve kızı, düğünden önceki yıllarda gizemli bir şekilde ölmüşlerdi. 2 yaşındaki kızı Alphin, bir parça ekmek yedikten sonra 2014 yılında ölmüştü.

Annesi Cily, 2016 yılında diş rahatsızlığı nedeniyle gittiği dişçide hayatını kaybetmişti. Polise göre, Joseph'in, her iki olayda da parmağı var.

Kayınvalide Annamma'nın kardeşi Mathew Manjadiyil de Şubat 2014'te öldü.





Lanetlendiklerini sandılar

Joseph'in evlendiği Thomas ailesi, birer birer ölmeye başladığında lanetlendiklerini sandılar.

Konuyla ilgili konuşan başkomiser Simon,“Başlangıçta, bu durum herkes için inanılmazdı” dedi.

Polis, prestijli bir kolejde öğretim görevlisi olduğu konusunda yalan söylediğini keşfettiklerinde, Joseph'ten şüphelenmeye başladıklarını söyledi.





2 kişi daha tutuklandı

Öte yandan,Joseph'in kocası dışında, kimseye otopsi yapılmamıştı. Seri katil geline siyanür sağlamakla suçlanan 2 kişi de tutuklandı.

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