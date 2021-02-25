Türkiye Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakim karşısına çıktı

Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakim karşısına çıktı

Türkiye

Seri katil Mehmet Ali Çayıroğlu hakim karşısına çıktı

Hakkında 12 kişiyi öldürdüğü iddiası bulunan Mehmet Ali Çayıroğlu için 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 60 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Çayıroğlu, karıştığı 3 olayla ilgili hakim karşısına çıktı.

25 Şubat 2021, Perşembe 12:08 Son Güncelleme:
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde şarküteri işleten Mehmet Ali Çayıroğlu, 2018 yılında 2 ayrı gasp olayının şüphelisi olarak yakalanıp gözaltına alındı. Devam eden soruşturmada Ordu ve Samsun'da 12 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu ortaya çıkan Çayıroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genişletilen soruşturmada Mehmet Ali Çayıroğlu'nun 19 Ocak 2018’de cezaevinden çıktığı, ilk cinayeti 10 Şubat 2018'de işlediği saptandı. Çok sayıda suçtan sabıkalı olan Çayıroğlu’nun 12 kişiyi yangın çıkararak, silahla ya da zehirleyerek öldürdüğü belirtildi.


Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde işlenen 9 cinayetle ilgili soruşturma Akkuş Cumhuriyet Savcılığı'nca yapıldı. 8 cinayet ile ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, dosyayı ağır ceza mahkemesi bulunan Ünye Adliyesi'ne gönderdi. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı da Mehmet Ali Çayıroğlu hakkında 'yangın çıkarmak suretiyle eziyet çektirerek, tasarlayarak öldürmek', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından 8 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 60 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. Tamamı 2018 yılında işlenen 8 cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

KARAR VERİLDİ

Çayıroğlu’nun yargılandığı 3 ayrı davada karar verildi. Seri katil, Sabri Güneş (68), Hasan Güneş (53), Zahide Güneş (59), Senayi Türedi (54) ve Ümit Türedi´yi (56) kasten öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış, nitelikli yağma suçundan ise 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dursun Kurt’un (70) ölümüyle ilgili delil yetersizliği nedeniyle Çayıroğlu’nun beraatına karar verildi.

DHA


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