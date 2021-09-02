Serinleten limonata

MALZEMELER

Renkli el işi kâğıtları, makas, yapıştırıcı,

boya, kalem, sünger, pipetler ve makas. Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

Bu sıcak tatlı yaz günlerinde herkesin bir serinleten limonataya ihtiyacı yok mudur? Hadi kendi serinleten limonatamızı yapalım! İlk olarak çocuğunuzla birlikte el işi kâğıtlarından birine bir kocaman bardak çizip kesiniz. Diğer el işi kâğıtlarını kullanarak küçük üçgenler kesiniz ve bir tam dairenin üzerine yapıştırınız. Çünkü bol bol limonlarımız olmalı değil mi? Dilerseniz çilekli limonata veya naneli limonata da yapabilirsiniz. Seçim tamamen sizin. Peki, bu limonatayı serinleten şey nedir? Tabii ki buz! Sünger üzerine biraz beyaz boya sürüp bardağın üzerine yapıştırıp kaldırarak buz görüntüsü de elde edebilirsiniz. Son olarak pipetimizi de bardağımıza yerleştirdikten sonra limonatamız hazır. Afiyet olsun!