Magazin Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un Yeni Hayat dizisi fragmanı yayınlandı

Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un Yeni Hayat dizisi fragmanı yayınlandı

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Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un Yeni Hayat dizisi fragmanı yayınlandı

Kanal D ekranında izleyicilerle yakında buluşacak olan Yeni Hayat dizisinden ilk fragman yayınlandı.

26 Şubat 2020, Çarşamba 23:19 Son Güncelleme:
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Başrollerinde Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un olduğu, yapımcılığını Karga Seven Pictures’ın üstelendiği Yeni Hayat yakında Kanal D’de başlayacak. Dizi Bodyguard hikayesi ama farklı bir anlatım ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

İşte Yeni Hayat dizisinden ilk fragman:


Yeni imajı çok beğenildi

Serkan Çayoğlu'nun "Yeni Hayat" adlı dizi için imajını değiştirdiği konuşuluyordu. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta da bu değişim gözlerden kaçmadı. Çayoğlu'nun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni almıştı.


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