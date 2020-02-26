Başrollerinde Serkan Çayoğlu ve Melisa Aslı Pamuk’un olduğu, yapımcılığını Karga Seven Pictures’ın üstelendiği Yeni Hayat yakında Kanal D’de başlayacak. Dizi Bodyguard hikayesi ama farklı bir anlatım ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

İşte Yeni Hayat dizisinden ilk fragman:





Yeni imajı çok beğenildi

Serkan Çayoğlu'nun "Yeni Hayat" adlı dizi için imajını değiştirdiği konuşuluyordu. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta da bu değişim gözlerden kaçmadı. Çayoğlu'nun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni almıştı.



