Uzun süredir Özge Gürel ile birlikte olan Serkan Çayoğlu geçtiğimiz günlerde yeni projeleriyle ilgili sorular üzerine “Yeni dizim yakında başlayacak, onun için hazırlanıyorum. Seyirciyle bulaşacağımız günü sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. Gürel de “Benim bir projem yok ama Serkan’ın dizisi için ben de çok heyecanlıyım. Elimden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum” diye konuşmuştu.

Yeni imajı çok beğenildi

Serkan Çayoğlu'nun "Yeni Hayat" adlı dizi için imajını değiştirdiği konuşuluyor. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta da bu değişim gözlerden kaçmadı. Çayoğlu'nun fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Songül Öden gibi birçok ünlü ismin yorum yaptığı fotoğrafa gelen mesajlardan bazıları:

- Dünya çapında bir karizma Serkan kardeşim

- Özge sana sahip olduğu için çok şanslı

- Çok yakışıklı

- Çok çok güzel



