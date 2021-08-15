Dijital platform için çekilen Leyla ile Mecnun dizisinde rol alan Keskin, herkesin merakla beklediği dizi hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Şu anda 10 bölümlük mini bir dizi şeklinde çektik. Umarız her şey güzel gider ve hazır bir araya gelmişken de devam edilir. Kadroyu çok özlemişim" dedi.

Öte yandan Meriç Aral ise şu an için tatil döneminde olduğunu söyledi.



