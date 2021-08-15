Magazin Serkan Keskin'den 'Leyla ile Mecnun' açıklaması

Serkan Keskin'den 'Leyla ile Mecnun' açıklaması

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Serkan Keskin'den 'Leyla ile Mecnun' açıklaması

Leyla ile Mecnun dizisinin İsmail Abisi Serkan Keskin, dizi hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

15 Ağustos 2021, Pazar 14:49 Son Güncelleme:
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Dijital platform için çekilen Leyla ile Mecnun dizisinde rol alan Keskin, herkesin merakla beklediği dizi hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Şu anda 10 bölümlük mini bir dizi şeklinde çektik. Umarız her şey güzel gider ve hazır bir araya gelmişken de devam edilir. Kadroyu çok özlemişim" dedi.

Öte yandan Meriç Aral ise şu an için tatil döneminde olduğunu söyledi.


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