Magazin Serkay Tütüncü'den İlayda Alişan'a taş mesajı

Serkay Tütüncü'den İlayda Alişan'a taş mesajı

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Serkay Tütüncü'den İlayda Alişan'a taş mesajı

Masumiyet adlı dizide İlker Ilgaz karakteri ile yıldızı parlayan Serkay Tütüncü, rol arkadaşı İlayda Alişan ile aşk yaşadığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Serkay Tütüncü'nün sevgilisi İlayda Alişan'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın altına yazdığı mesaj görülmeye değerdi.

17 Haziran 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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İlayda Alişan ekrana veda eden ‘Masumiyet’teki rol arkadaşı Serkay Tütüncü ile aşk yaşadıklarına dair çıkan dedikoduları yalanlamıştı. Ama aradan 4 gün geçtikten sonra el ele görüntülenmişlerdi. Sevgililer birlikte tatile çıktı. İlayda Alişan Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına “Taş mı sektirsek ya” notunu düştü. Serkay Tütüncü anında şu esprili karşılığı verdi:

“Kendini nasıl sektireceksin babycim?”

‘SELAM BEN SER KAY’

Serkay Tütüncü tatile giderken yolu boş görünce, otomobilini kenara çekti. Kaykay yaptı. Fotoğrafın altına “Selam ben Ser Kay” yazdı. İlayda Alişan da “Mizah desen var” yorumunda bulundu.


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