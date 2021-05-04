Magazin Sermiyan Midyat: Tolga Karel kim? Tanımıyorum

Sermiyan Midyat: Tolga Karel kim? Tanımıyorum

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Sermiyan Midyat: Tolga Karel kim? Tanımıyorum

Sermiyan Midyat önceki gün Cihangir’deki bir bakkaldan pide alırken görüntülendi.

04 Mayıs 2021, Salı 08:40 Son Güncelleme:
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Muhabirler Midyat’a aylar önce seyahat ettiği ABD’nin sağlık sistemini eleştirmesini ve orada yaşayan Tolga Karel’in tepkisini hatırlattı.

'GEL AMERİKA'DA YAP BAKALIM'

Karel, eski sevgilisi Sevcan Yaşar’ı dövdüğü iddiasıyla mahkemelik olan Midyat’a “Orada elini kolunu sallaya sallaya geziyorsun. Gel o kadına şiddeti burada Amerika’da yap bakalım, nereden ne alıyorlar” demişti.

Midyat habercilere “O kim? Tanımıyorum” demekle yetindi.

POSTA/HAKAN KIRARSLAN

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