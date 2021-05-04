Sermiyan Midyat: Tolga Karel kim? Tanımıyorum

Muhabirler Midyat’a aylar önce seyahat ettiği ABD’nin sağlık sistemini eleştirmesini ve orada yaşayan Tolga Karel’in tepkisini hatırlattı.

'GEL AMERİKA'DA YAP BAKALIM'

Karel, eski sevgilisi Sevcan Yaşar’ı dövdüğü iddiasıyla mahkemelik olan Midyat’a “Orada elini kolunu sallaya sallaya geziyorsun. Gel o kadına şiddeti burada Amerika’da yap bakalım, nereden ne alıyorlar” demişti.

Midyat habercilere “O kim? Tanımıyorum” demekle yetindi.

POSTA/HAKAN KIRARSLAN



