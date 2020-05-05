Sermiyan Midyat ve sevgilisi karakolluk oldu

Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat oyuncu Sevcan Yaşar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sevcan Yaşar'ın sevgilisi Sermiyan Midyat ile arasındaki yaş farkı ise çok konuşulmuştu. Çift arasında 16 yaş fark var.

Uçankuş'un haberine göre; Sermiyan Midyat ve oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar, önceki gece karakolluk oldu. Fenerbahçe’deki evde ünlü oyuncu Sermiyan Midyat’tan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri süren Sevcan Yaşar, sevgilisi hakkında şikayette bulundu.

"Bu erkekliğe sığmaz"

Sevcan Yaşar’la 1 hafta önce ayrıldıklarını ifade eden Sermiyan Midyat, tv100’e şu açıklamaları yaptı:

“45 yaşındayım. Basına yansıyan 10 ilişkim falan olmuştur, hepsine açın sorun ne zaman böyle bir olay yaşamışım? Benim bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Hayatımda asla böyle bir şey olmadı. Bu erkekliğe sığmaz. Allah yazdıysa bozsun. Allah kuru iftiradan saklasın. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. Ailelerimiz tanıştı. İki aydır aynı evdeydik ama olmadı. Ayrıldık.

Hakkımda şikayetçi olmuş, gidip ifademi verdim. Açık söyleyeyim; böyle bir manevi saldırıyı hiç beklemiyordum. Şiddete uğradım diyorsa bunun belgesini de çıkarması gerekir. Bir darp raporu olması gerek. Ama yok. Çünkü böyle bir olay yok. Ben biriyle kavga bile edemem. Ben babamı kaybettim. Onun acısına bile dayanmışım. Buna mı dayanamayacağım? Sezen Aksu’nun bir sözü vardır; aslolan üretmektir der. Ben de üretmeye devam edeceğim. Bir kez daha anladım ki, benim gerçek sevgilim seyircim.”