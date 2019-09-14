Sezonun ilk gösterisi önceki akşam yenilenmiş haliyle sahnelendi. Klasikler ve yeni şarkılar Sertab Erener'in tecrübesi ve muhteşem sesiyle, Beyhan Murphy’nin yenilenen koreografisiyle birleşti.

Salonu dolduran binlerce sanatsever müzik, dans ve tiyatronun muhteşem bir uyumla sunulduğu unutulmaz bir gece yaşadı.

VEDAYI "KERA" İLE YAPTI

Erener’in; en son teklisi 'Belki de Dönerim' ile başladığı müzikalde ilk yarı Eurovision şampiyonu 'Everyway That I Can' ile tamamlandı. ‘Zor Kadın’, ‘Yanarım’, ‘Aşk’, 'İncelikler Yüzünden', ‘Yolun Başı’, ‘Rengarenk’, 'Olsun' ‘Öyle de Güzel’ gibi 27 yıllık kariyerinin en sevilen şarkılarını, 8 kişilik profesyonel dansçı ekibinin şovuyla seslendiren Erener, vedayı 'Kera' ile yaptı.

TONY ÖDÜLLÜ KEN BİLLİNGTON'DAN ÖZEL SAHNE IŞIĞI

Sertab Erener, konser boyunca Beyhan Murphy’nin koreografileri ile dans etti. Her şarkının ruhuna uygun kostüm ve objelerin eşlik ettiği konserde toplam 37 şarkı söylendi. Erener'in onlarca farklı kostüm değiştirdiği, günler süren provalarla ortaya çıkan, geri planda 50'den fazla kişinin emek verdiği 'Sertab'ın Müzikali'nin bir de dünyaca ünlü bir ışık tasarımcısı vardı.

İZLEYİCİLER ÇOK BEĞENDİ

1967’den bugüne 200’den fazla Broadway oyununun ışık tasarımını üstlenen Tony Ödüllü Ken Billington'ın yarattığı üç boyutlu tasarım ışık ve şovu izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Seyirciyi zamanda dans ettirmeyi amaçlayan Sertab Erener ile bir sonraki randevu, 16 Ekim akşamı yine Zorlu PSM'de gerçekleşecek.



