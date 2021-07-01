Turkish Airlines EuroLeague'in geride kalan sezonunu finalde temsilcilerimizden Anadolu Efes'e mağlup olarak ikinci sırada tamamlayan Katalan devi Barcelona, milli yıldızlarımızdan Sertaç Şanlı ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Barcelona'dan yapılan açıklamada 30 Haziran 2023'e kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Milli Takım ile Olimpiyat Elemeleri için Kanada'da bulunan Sertaç Şanlı'nın kısa süre içerisinde Barcelona için sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi. Sertaç Şanlı, yeni sezon öncesi Barcelona'nın gerçekleştirdiği ilk transfer oldu.



