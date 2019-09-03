Sertap Erener’in Kolit hastalığı nedir?

Sertap Erener geçtiğimiz günlerde verdiği konserinde, kolit hastalığıyla mücadele ettiğini ve kalın bağırsağını aldırdığını açıkladı. Kolit ne demek, kolit hastalığı nedir sorusu internette en çok aranan sorulardan birisi haline geldi. Sertap Erener’in hastalığı olan kolit ne demek, kolit hastalığı nedir sorularının cevaplarını detaylı bir şekilde araştırdık. İşte kolit hastalığına dair tüm bilinmeyenler. Kolit ne demek, kolit hastalığı nedir, ülseratif kolit öldürür mü sorularının cevapları…

Posta.com.tr - Sağlık

Kolit ne demek?

Kolit hastalığı, inflamatuar bir bağırsak hastalığıdır. Karın ağrısı, şiddetli ishal, yorgunluk, kilo kaybı ve yetersiz beslenmeye yol açabilecek sindirim sisteminizin iltihabına neden olur. Kolit hastalığının neden olduğu iltihap, farklı insanlarda sindirim sisteminin farklı alanlarını içerebilir.

Kolit hastalığının neden olduğu iltihap, sıklıkla etkilenen barsak dokusunun katmanlarına derin yayılır. Kolit hastalığı hem ağrılı hem de zayıflatıcı olabilir ve bazen hayatı tehdit edici komplikasyonlara neden olabilir.

Kolit hastalığı için bilinen bir tedavi bulunmamakla birlikte, tedaviler belirti ve semptomlarını büyük ölçüde azaltabilir ve hatta uzun süreli remisyon sağlayabilir. Tedavi ile, kolit hastalığı olan birçok kişi iyi işlev görebilir.

Kolit hastalığı olan bazı kimselerde ince barsakların (ileum) sadece son bölümü etkilenir. Diğerlerinde, hastalık kolonla sınırlıdır (kalın bağırsağın bir kısmı). Kolit hastalığından en çok etkilenen bölgeler ince bağırsakların ve kolonun son kısmıdır.

Kolit hastalığının belirtileri ve semptomları hafif ila şiddetli olabilir. Genellikle yavaş yavaş gelişir, ancak bazen bir uyarı olmadan, aniden ortaya çıkar. Ayrıca hiçbir belirti veya semptomunuz olmadığında (remisyon) zaman periyodunuz olabilir.

KOLİT HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

İshal

Ateş

Yorgunluk

Karın ağrısı ve kramp

Dışkıda kan

Ağız yaraları

Azalmış iştah ve kilo kaybı

Diğer belirti ve bulgular

Şiddetli kolit hastalığı olan insanlar da yaşayabilir:

Cilt, gözler ve eklem iltihabı

Karaciğer veya safra kanallarının iltihabı

Gecikmiş büyüme veya cinsel gelişim, çocuklarda

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİ?

Bağırsak alışkanlıklarınızda kalıcı değişiklikler varsa ya da kolit hastalığının belirtileri ve belirtilerinden herhangi biri varsa, doktorunuza görünün:

Karın ağrısı

Dışkıda kan

İlaçlara cevap vermeyen devam eden ishal krizleri

Açıklanamayan ateş bir veya iki günden fazla sürüyorsa

Açıklanamayan kilo kaybı

KOLİT HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Kolit hastalığının kesin nedeni bilinmemektedir. Daha önceleri bu hastalığın diyet ve stresten olduğu düşünülürdü ancak şimdi doktorlar bu faktörlerin ağırlaştırabileceğini ancak kolit hastalığına neden olamayacağını biliyorlar. Kalıtım ve arızalı bir bağışıklık sistemi gibi bir dizi faktör büyük olasılıkla kolit hastalığının gelişiminde rol oynamaktadır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Bir virüs veya bakteri kolit hastalığını tetikleyebilir. Bağışıklık sisteminiz istilacı mikroorganizma ile savaşmaya çalıştığında, anormal bir bağışıklık tepkisi bağışıklık sisteminin sindirim sistemindeki hücrelere de saldırmasına neden olur.

KALITIM

Kolit, hastalığı olan aile üyeleri olan kişilerde daha yaygındır, bu nedenle genler, insanları daha duyarlı hale getirmede rol oynayabilir. Bununla birlikte, kolit hastalığı olan çoğu kişinin, ailede hastalığın öyküsü yoktur.

KOLİT HASTALIĞININ RİSK FAKTÖRLERİNİ ŞU ŞEKİLDE SIRALAYABİLİRİZ;

YAŞ

Kolit hastalığı her yaşta ortaya çıkabilir, ancak gençken durumu değiştirme ihtimaliniz yüksek. Kolit hastalığı gelişen çoğu kişiye, yaklaşık 30 yaşlarında teşhis konulur.

AİLE ÖYKÜSÜ

Ebeveyn, kardeş veya çocuk gibi yakın bir akrabanızda bu hastalık varsa hastalığa yakalanma riskiniz daha yüksektir. Kolit hastalığı olan her 5 kişiden 1'inde hastalığa sahip bir aile üyesi bulunur.

SİGARA KULLANIMI

Sigara içmek, Crohn hastalığı için en önemli kontrol edilebilir risk faktörüdür. Sigara içmek aynı zamanda daha ciddi hastalıklara ve ameliyat olma riskinin artmasına neden olur. Sigara içiyorsanız bırakmanız gerekir.

KOMPLİKASYONLAR

Kolit hastalığı, aşağıdaki komplikasyonlardan birine veya daha fazlasına neden olabilir:

BAĞIRSAK TIKANMASI

Kolit hastalığı, bağırsak duvarının kalınlığını etkiler. Zamanla, bağırsak kısımları, sindirim içeriğinin akışını engelleyebilen yara izi bırakıp daralabilir. Bağırsaklarınızın hastalıklı bölümünü çıkarmak için ameliyat gerekebilir.

ÜLSER

Kronik inflamasyon, sindirim sisteminizin herhangi bir yerinde, ağzınız ve anüsünüz dahil olmak üzere ve genital bölgede (perine) açık yaralara (ülserler) neden olabilir.

ANAL ÇATLAK

Bu, dokuda anusu kaplayan küçük bir gözyaşı ya da enfeksiyonun ortaya çıkabileceği anüs etrafındaki deridir. Genellikle ağrılı bağırsak hareketleriyle ilişkilidir ve perianal fistüllere neden olabilir.

YETERSİZ BESLENME

İshal, karın ağrısı ve kramp, sizi beslemenizi veya bağırsaklarınızın beslenmenizi sağlayacak kadar besinleri emmesini zorlaştırabilir. Ayrıca, düşük demir veya hastalığın neden olduğu B-12 vitamini nedeniyle anemi gelişmesine neden olur.

KOLON KANSERİ

Kolonunuzu etkileyen kolit hastalığına sahip olmak, kolon kanseri riskinizi artırır. Kolit hastalığı olmayan kişiler için genel kolon kanseri tarama kılavuzları, 50 yaşından başlayarak her 10 yılda bir kolonoskopi yapılmasını gerektirir. Doktorunuza bu testi daha erken ve daha sık yapmanız gerekip gerekmediğini sorun.

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DİĞER SAĞLIK PROBLEMLERİ

Kolit hastalığı vücudun diğer bölgelerinde sorunlara neden olabilir. Bu problemler arasında anemi, cilt hastalıkları, osteoporoz, artrit ve safra kesesi veya karaciğer hastalığı vardır.

İlaç riskleri Bağışıklık sisteminin fonksiyonlarını bloke ederek etki eden bazı kolit hastalığı ilaçları, lenfoma ve cilt kanserleri gibi kanserler geliştirme riskini de arttırır. Ayrıca enfeksiyon riskini arttırırlar.















