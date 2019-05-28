Sevda Demirel: 1.60’lık adamlar bana aşık oluyor

Dolapdere'de bir stüdyoda çekimleri gerçekleşen klibi için kamera karşısına geçen şarkıcının, çekimlerde erkek takım elbisesi giymesi dikkat çekti.

'25 YILLIK SAÇLARIMI KESTİM'

Sevda Demirel, "Artık başka bir Sevda göreceksiniz. Artık açık kıyafet ve dekolteli olarak göremeyeceksiniz. 25 yıllık saçlarımı da kestim" dedi.

Bundan 20 yıl önce konuk olduğu televizyon programında Hande Ataizi'yle tartışan ve tokat atarak magazin tarihine geçen şarkıcı, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajla Ataizi'ne klibinde oynaması teklifinde bulunmuştu.

'TOKATLAŞMAYALIM, TOKALAŞALIM'

Sevda Demirel artık barışmak istediğini anlatıp "Hande'ye mesaj gönderdim sosyal medyadan cevap gelmedi. Artık el sıkışalım, gel tokatlaşmayalım, tokalaşalım. Birlikte ortaklaşa bir şeyler yapıp para kazanalım. Hayat geçiyor ve gençlik gidiyor sonuçta. Bize çok reklam teklifi gelir. Kin yaparak evde oturarak para gelmiyor" dedi.

'YUVA YIKAN KADIN OLMADIM'

17 yıl önce yaşanan olaydan sonra adının 'tokatçı'ya çıktığını söyleyen Sevda Demirel, "Bana tokatçı diyorlar. O benim moralimi bozuyor. Mezara kadar tokat imajı benle gidecek. En azından tokatçı diyorlar "yuva yıkan kadın" demiyorlar. Hiç bir zaman yuva yıkan kadın olmadım. Bu benim gururumdur. Hiçbir zaman bir kadının gözyaşlarıyla mutluluk kurmadım hayatımda. Hiç bir zaman bir kadının mutsuzluğu bir kadını mutlu etmez" diye konuştu.

'HERİF NEREDE?'

Sevda Demirel, aşk hayatı ilgili soru üzerine ise "Aşık olamıyorum. Fiziksel özellikleri de uymuyor erkeklerin bana. Ben 1.78 boyundayım. 1.60 boyundaki adamlar aşık oluyor bana. Ara ara "herif nerede?" diyorum, küçük adamlar" diye konuştu. (Cadde)